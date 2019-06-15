產評：經濟下行風險增　匯率就業成關鍵

內地最新經濟數據陸續出爐，包括五月份規模以上工業增加值及首五月城鎮固定資產投資，兩者均差過市場預期，反映經濟下行壓力未減。對於當前經濟弱勢，中央宜把握時間制訂措施應對，尤其是要穩住人民幣匯率及就業市場，免得衰退之勢一成，經濟回天乏術！



美國國會將於下周一，就總統特朗普提出對三千億美元進口中國商品加徵關稅舉行聽證會。一旦月底中美兩國元首未能就貿易談判取得進展，美國落實加徵關稅，勢將進一步打擊中國經濟，明年經濟增長「保六」必然極具挑戰。早前，國際貨幣基金組織將今年中國經濟增長預測，由原先的6.3%降至6.2%，明年的更只有6%。



有分析指，要控制危如累卵的局面，積極的做法是趁消費零售表現仍在符合預期的可控範圍內，適時制訂政策支持經濟回穩。次季以來，當局已推行減稅降費，相信有助緩減企業壓力，但若要抵銷來自貿易戰的影響，顯然並不足夠。



要知道，中美科技戰下，智能手機及相關零件製造業供應鏈斷裂，當全球最大手機商不再在中國組裝生產，如何彌補職位流失的缺口，將是穩經濟工作的重大挑戰。應對之策，除了加快自主研發晶片及應用軟件之外，加大力度扶持另一項支柱產業──汽車業。近期內地推出有利新能源汽車消費的措施，未來還須透過加快5G發展，推動汽車產業智能化和電動化的結合，在產業鏈上形成優勢，才能保住這個全球最大汽車市場發展的主導權，並在穩定就業市場和支持製造業可持續發展起到戰略意義。



另一項重要任務，是維持人民幣匯率基本穩定，因這關乎國內、外投資者持有人民幣資產的信心，以防走資加重企業債務負擔和金融系統風險。從五月份人民幣匯率波動，及內地股市急速下滑來看，中國顯然難以承受匯率大幅貶值所帶來的衝擊。至於會否如中國人民銀行前行長周小川所言，貿易戰或會演變成貨幣戰，相信如非必要，中國不會貿然拿人民幣貶值這把雙刃劍作為貿易戰的武器。投資者反而要留意美國可能在下半年減息，令中國有再「放水」的空間。



牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量。面對美國的極限戰略窮追猛打，中國經濟最壞時刻尚未出現。尚幸手握十四億人口的巨大市場，只要政策施行得宜，穩住內部信心，守住不出現系統性風險的底線，中國還是有條件以時間作本錢。貿易戰最終鹿死誰手，且拭目以待。



