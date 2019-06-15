神州觀察：公德意識匱乏　文明提升需時

不文明之人總會為自己的缺德行為尋找理由。上海一名老翁近日於乘坐地鐵期間，欲在車廂內隨地吐痰而遭眾人制止，老翁拒不認錯之餘，更反指別人多管閒事，進而強詞奪理，誇誇其談，說自己乃是有文化有見識之人，表示外國地鐵車廂都設有痰罐，中國則沒有，所以此事不能怪他，如此狡辯實在不可理喻。



百病皆因痰作怪。民眾根據中醫理論，普遍認為痰不能積聚於體內，必須「吐而後快」，所以在內地，「張口即來」的行為幾乎隨處可見，民眾見怪不怪。只是如此一來，自己固然舒服了，他人卻難免要遭罪，須知飛沫傳播病菌早已是現今醫學常識，不隨地吐痰更是對文明社會最基本要求，若連這一點也做不到，又奢談甚麼文明自信、為人類命運共同體建設提供精神支撐？



其實解決吐痰問題的方法很多，譬如出門時準備好紙巾或膠袋，實在忍不住就吐在紙巾裏包裹好，待到站落車後扔進垃圾桶便可；或是隨身攜帶一方手帕，惟需勤於換洗，略嫌麻煩，但無論如何總比麻煩別人好。文明社會人人都應講文明守公德，設身處地為他人着想，否則就成了自私自利的缺德鬼；像事件中老翁般事後不知反省，反而想方設法去為自己開脫，最終只會招致更多人唾棄。



據說李鴻章的煙癮極大，當着慈禧太后的面也照吸不誤，慈禧為此還專門為其配備痰罐在旁，李中堂外出之時，更會於腰間繫一袖珍痰罐，這就是清朝人的「公德」。無獨有偶，北京有對夫婦日前帶同一名小女孩乘巴士時，小女孩忽然人有三急，怎知該對夫婦早有準備，並挪至車廂最後一排，淡定取出所攜痰罐「解決」，大有李中堂風範，別的不說，至少相比於上海老翁，他們的文明意識還是有一些的，且比那些罔顧廉恥、毫無遮攔地當街大小便者強得多。



問題是在現代社會，這樣的「進步」離真正的文明還是太遠。可以看到，內地自改革開放以來，重經濟輕民生，只顧悶聲發大財，長期忽視國民教化，以致整體公德意識不進反退，社會信用及公義崩塌，人皆淪為逐利之輩，反而對自身的失德行為並不為意。正如上述那對北京夫婦，在遭到其他乘客指摘後反怪責對方「不體諒孩子」，之後更撒潑耍賴，對於醜行會被曝光十分坦然，人性墮落之程度可見一斑。



此外，當局寬鬆隨意的處罰方式，無疑助長了各種不文明歪風盛行。如今不管走到哪裏都會遇上缺德者，隨時做出一些大殺風景的事情來，叫人不勝其擾，他們更不時將醜行帶到國外，自己遭全世界恥笑之餘，連帶國家的形象也受損，令人深惡痛絕，對此，當局絕對難辭其咎。



