我早前認為美國對付香港是以金融戰為主，在貿易戰還未破裂之前，美國在香港未必會全力策動如佔中一樣的動亂。若美國不全力策動，香港的示威抗議便不會失控。可惜，我的估計錯了。金融戰還未打起來，貿易戰似瀕於破裂，特朗普是情急，也因此可能打亂了美國情治部門的安排。與此同時，特區政府對《逃犯條例》修訂處理不善，提供了外部勢力一個時機。



幾十萬人上街示威，當然有美國關係的動員作用，卻同時反映香港社會深植的反共反中心態。《逃犯條例》本身並沒有政治性質，可是一經渲染、誇大，便成為內地侵犯香港的手段。這些人沒有質疑香港現有《逃犯條例》涉及其他眾多國家的司法制度，只是一味粗暴地簡單化把條例修訂看作是政治陰謀，而不管法律的公義。政治動員與香港一些人的強烈反應正好造就極佳的政治時機，讓美國可以組織策動第二次佔中式的大規模動亂。



有了第一次佔中的經驗，策動者變得更有計劃、戰略和方法。六月十二日在政府總部與立法會附近一帶的動亂，相信只是前哨戰。當立法會把草案恢復二讀會議延後，他們便有更多時間來作部署和動員。美國不可能在大好形勢下放棄。在施放催淚彈、橡膠子彈等武器亦不能輕易驅散群眾下，示威衝突可能進一步升級。於立法會等香港政治經濟中樞以外至多只會有零星的騷擾，焦點還在中樞地區。原因有二，一是可以吸引最大的海內外新聞焦點；二是在此屈服特區政府，政治象徵意義巨大。而且，策動者的人手和組織後援力量有限，難以分散，分散之後他們的政治聯繫更易曝光。



香港要防範的是第二輪衝突可能導致大規模的流血死傷，整件事便會更為失控。



在這個時間裏，若習近平於G20會議與特朗普會面有所讓步，相信特朗普不會讓香港的動亂惡化。美國暫且收兵，動亂中的散兵游勇便容易被收拾。美國已足夠顯示其在香港的力量。若習近平不見特朗普，或會談不讓步，沒有協議，香港的動亂便可能加劇。美國在香港內外的政治動員、輿論攻擊，乃至對香港制裁的恐嚇便會排山倒海地湧現。不能迫使中央政府在香港治權上讓步給美國的代理人，便要破壞香港的繁榮安定，製造恐慌，打擊香港及內地的經濟，屆時特朗普又可以誇耀他對中國的打擊，以此來討好右翼傾向的美國政治團體與民眾，爭取選舉連任。



香港問題從來不是香港本土問題，而是中美關係。在新冷戰中，香港是逃不掉的，應早以為備，暴動只是開始。