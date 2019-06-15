是福不是禍，是禍躲不過。金鐘暴動並非偶然，而是必然，這是如假包換的顏色革命，是反中亂港勢力和外部勢力精心部署的行動，是香港小氣候和國際大氣候配合的結果，不以任何人的意志為轉移。在美國全方位遏制中國的大環境下，即使沒有修訂《逃犯條例》的爭議，反中亂港勢力也會相機搞事，類似暴動遲早都會發生。



事實上，這些年香港紛紛擾擾，從來沒有平靜過，從佔領之亂到旺角暴亂，再到金鐘暴動，一波未平一波又起。這些亂象看似獨立事件，其實都有脈絡可尋，仔細觀察就可以發現，背後都是同一隻黑手在操控、在搞鬼。這隻黑手就是外部勢力及其代理人漢奸黎之流，他們正是所有亂象的罪魁禍首。



然而諷刺的是，不管這班洋奴漢奸如何興風作浪，如何違法亂紀，都可以獲得司法保護。君不見，四十八名佔中搞手只有「九男女」被檢控，而且均獲輕判，漢奸黎更是毫髮無損，難怪他愈來愈猖獗，愈來愈瘋狂。其爛果報更是天天叫人上街，唆擺年輕人充當政治炮灰。試想想，如果漢奸黎受到應有的法律懲罰，目前也許已在赤柱洗廁所，還能如此囂張嗎？所以說，法治不彰才是香港最大禍患。



前車之覆，後車之鑑。金鐘暴動源於佔領之亂及旺角暴亂，但又比後兩者更混亂、更暴力、更血腥。目前香港的政治氣氛與八九年天安門「六四事件」有許多相似之處，當年北京學生運動久拖不決，令外部勢力有機可乘，最終以流血悲劇收場，成為中國人心口上的傷疤，也成為執政者抹不掉的陰影。如今反中亂港勢力同樣利用年輕人的理想和激情，把他們推向前台，有人甚至揚言罷工、罷市、罷課，不僅想搞死香港，而且企圖脅迫中央。面對這場政治危機，港府顯然無能為力，關鍵在於中央的態度和決心，只有果斷出手，才能撥亂反正，如果猶豫不決，香港勢必陷入萬劫不復之地。