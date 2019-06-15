近日香港滿城風雨，反對派千方百計阻撓修訂《逃犯條例》，不惜發動暴力衝擊破壞社會治安，又鼓吹「罷市罷工罷課」，所幸香港人眼睛雪亮，實事求是，支持罷市罷工的只是極少數人士，罷課更是寥寥可數。號召罷課的教協，本身是有接近十萬名會員的教育專業團體，在此亂世氛圍，沒有保持客觀理性，匡扶年輕人走正道，反而與反對派同聲同氣，煽動鼓吹「罷課不罷教」，有違職責，更有負家長所託。



教育界絕非得一把聲音，另一個教育專業團體教聯會，發表聲明譴責教協公然在社會氣氛緊張時呼籲全港罷課，變相將學生推向暴力前線，成為炮灰。教聯會主席黃錦良表示，年輕人被一小撮人別有用心地利用。會長黃均瑜指，有人以校友身份代表學校發起聯署是「將政治伸向校園」，是把政治騎劫教育。



其實教協第一任會長是已故民主黨黨鞭司徒華，之後繼任的張文光亦是民主黨骨幹分子，現任會長馮偉華本身的政治路線偏黃，所以歷來教協與泛民主派同一鼻子出氣。教育界議員泛民主派葉建源回應教聯會批評，稱教師罷課是在「大是大非」的問題上迫不得已的做法。何謂「大是大非」本身已是極具爭議，難道愛國愛港不是「大是大非」嗎？學生上課，老師授課，才是天經地義，沒有爭議的事。



試問一個中學生，他接觸所謂「逃犯」可能只是在電視劇電影上看到，又怎會知道《逃犯條例》是甚麼？修訂對香港普通市民又有甚麼影響？中學生大多未成年，心智未成熟，社會閱歷淺，根本不宜參與任何政治運動，何況是外國勢力在搞風搞雨的大陰謀。社會上很多職位與崗位是需要政治中立，教師絕對是其中之一。古語云「教不嚴，師之惰」，現代香港版本竟變成「教不法，師之害」。希望所有教師能緊守崗位，切勿誤人子弟，好好保護孩子，讓他們遠離危險的政治吧！