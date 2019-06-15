官逼民反，香港蒙難，孰令致之？



一個原本是政治廉能、法治健全、經濟繁榮、社會和諧、言論自由，民生樂利的塵世天堂，竟然淪為政治不修、法治蕩然、經濟不景、民生凋敝、族群撕裂、社會動盪的人間煉獄！不是天意而是人禍。以林鄭月娥為首的特區政府，兩年來的倒行逆施，民怨沸騰，沒有反躬自省，只會諉過於人。



都說愛國愛港，卻從無對中國和香港的歷史文化有一種尊嚴的自覺，便沒有人格尊嚴的自覺，以前當洋奴，如今做港奸，還怎可厚顏無恥說愛這塊土地？林鄭為「賣港」的批評叫屈而哽咽落淚，令我想起呂坤《呻吟語》「治道篇」說：「民胞物與子厚，胸中合下有這段着痛着癢，心方說出此等語。不然，只是做戲的一般，雖是學哭學笑，有甚悲喜？故天下事只是要心真。二帝三王親親、仁民、愛物，不是向人學得來，亦不是見得道理當如此。曰親、曰仁、曰愛，看是何等心腸，只是這點念頭懇切殷濃，至誠惻怛，譬之慈母愛子，由不得自家。所以有許多生息愛養之政。悲夫！可為痛哭也己。」對民間疾苦沒有同理心，不是痛癢攸關，不是真心，「只是做戲的一般，雖是學哭學笑，有甚悲喜」？



既說西方民主政治不必學，那麼有時代意義的中國管治哲學又知多少呢？特區政府「忽然愛國」的官員看不懂遠古哲人的經典著述，不妨讀讀四百多年前先賢的管治之道，便可知自己的不堪：「廟堂之上，以養正氣為先；海宇之內，以養元氣為本。能使賢人君子無鬱心之言，則正氣培矣；能使群黎百姓無腹誹之語，則元氣固矣。此萬世帝王保天下之要道也。」「六合之內，有一事一物相凌奪假借，而不各居其正位，不成清世界；有匹夫匹婦冤抑憤懣，而不得其分願，不成平世界。」「興利無太急，要左視右盼；革弊無太驟，要長慮卻顧。」「為政之道，以不擾為安，以不取為與，以不害為利，以行所無事為興廢起敝。」（《呻吟語‧治道篇》）



明代通儒呂坤所著的《呻》，筆者幾十年來讀之不厭，獲益良多。呂坤是明朝萬曆進士，官至刑部侍郎，曾因疏陳天下安危，遭奸人誣陷，遂告老還鄉，閉門著述講學。呂坤剛正不阿，為官清正廉潔，關心民間疾苦，深受百姓愛戴。《呻》以語錄體形式寫成，共六卷十七篇。作者通過對政治隆污、社會世情、修身齊家的體驗與感悟，以通俗中不乏雅正，趣味中不乏哲理的筆觸，娓娓道來，修、齊、治、平之理，歷久彌新。尤其是「治道」一篇，如果治者捧讀再三，細翫其意，身體力行，則被治者幸甚！