西方有句名言一直被視為民主真諦：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你發言的權利。」香港一班以民主自居的政客和支持者，口說民主，其實專制程度同文革紅衞兵沒有分別。他們的民主就是「我不同意你的觀點，你都咪使旨意有發言權利」，一個社會一旦陷入政治狂熱，根本沒有道理可言。



社交網站可說是社會有多失心瘋的溫度計。一間生意頗佳的網店近日備受針對，事緣該店老闆在個人社交網站發表一則論調溫和的貼文支持修訂《逃犯條例》，就此辣㷫反對派政客，公民黨楊岳橋恍似鯊魚嗅到血腥一般，隨即大做文章，咬實不放，轉發有關貼文並送上豎中指手勢，再煽動網民罷買。結果星星之火可以燎原，該網店不僅被瘋狂批鬥，老闆更被瘋狂起底。



這僅是政治狂熱的冰山一角。一些盡忠職守的警察，慘遭網民將其相片及職號放上網批鬥，更禍及家人妻兒，全部被網民起底辱罵，咬牙切齒，歇斯底里。筆者不禁要問，一旦警察拒絕執行職務，不再維護社會秩序，香港將變成怎樣？別說示威者佔領立法會、特首辦以至政府總部，黑幫「十二點後我話事」更勢必變成「全日廿四小時我話事」，香港陷入無政府狀態，肯定比葛咸城更黑暗。屆時香港人最關心的樓股匯皆暴跌，財產化為烏有，到處打砸搶燒，難道這就是民主派人士渴望的民主？



當台灣和中國大陸早就簽署互相引渡逃犯協議，僅電騙黨的罪犯已移交過一批又一批；當西班牙早前也引渡了九十多名涉及電訊網絡詐騙案的疑犯到中國，為何一國兩制之下的香港卻視移交逃犯為洪水猛獸，急欲推翻而後快？走上街頭的示威者當中，除了存心搞事的暴徒，更多是人云亦云的冇腦市民。這些人只知被政客利用，不會自行批判分析，在各方面的「共業」推波助瀾下，香港勢必跌入萬劫不復的深淵。