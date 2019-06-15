繼號稱有一百萬人上街示威後，香港又經歷了暴動，政府會否堅持修訂《逃犯條例》尚未可知。今趟的局勢比二○一四年佔領運動更嚴峻，際此之時，筆者嘗試提出一點建言，如果不撤回方案該怎樣做，撤又該怎樣做。



特首林鄭月娥主導的政府能力有限，我大膽建議，中央應介入此事，如果是堅持修例，領導人介入時就要有高明技巧。北京應該請高級別的代表，例如總理到訪香港一次。以往，國家某地方遭遇天災人禍，領導人也會馬上前往慰問，香港出現如此大規模的示威活動，就算總理親來了解，探訪一下受傷警民，也是講得過去的。



但領導人來港必須聲明，修訂《逃犯條例》是香港內部事務，中央絕不干涉，此行只有兩個目的，第一是慰問，第二是釋疑。領導人可以坦誠地說，明白到香港人對修例最主要的疑慮是與內地法律體制有關，而中央官員最熟悉內地法制，大家如有任何疑問，此行可全面解答，讓大家釋懷。至於解答、澄清過後，是否修例仍由特區政府決定。



領導人首先嚴肅地向香港人保證，中國是法治國家，現在、未來都絕不會濫用法例，隨便引渡犯人到內地受審，能否批准引渡，完全權操在香港特首及法庭。然後，領導人可以聯同特區官員及中港法律專家，召開一個公開答問大會，歡迎就各種假設性的案例提出質詢。



《逃犯條例》之所以弄得人心惶惶，是因為早前特區官員解釋不清，被反對者肆意抹黑，講到一些過境的外國人也可以隨便被拘捕引渡云云。如今透過一個中央官員親自參與的答問會作澄清，市民就會較安心。最重要還不是領導人所講的具體內容，而是你表現出的誠意和親和力，只要能讓香港人感受得到，彼此的矛盾就能減低，問題也較容易解決。至於如果選擇不再修例又該怎樣做，明日續談。