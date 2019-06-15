美國總統特朗普日前高興地表示，收到北韓領袖金正恩的「美好信函」，他讚揚金正恩守信用，長時間沒有核試或發射長程導彈；認為美朝關係良好，相信北韓擁有巨大潛力。所謂「巨大潛力」，是指北韓徹底棄核，用心發展經濟前途就一片秀麗。



北韓官媒較早前亦有發文，呼籲美國放棄對北韓採取敵對政策，否則朝美領導人一年前在新加坡峰會達成的協議，將變成一張白紙，又稱美國的單邊政策對北韓無效。當然，要美朝「放開彼此心中矛盾，理想一起去追」，確實障礙重重，皆因兩國根本缺乏互信基礎，大家把責任當波拋來拋去，豈能會有「共識」？



「朝核問題」由來已久；美國三位前總統，即克林頓、小布殊到奧巴馬，他們在任二十多年，朝核問題始終無法解決；○六年北韓核試，相當於八百噸三硝基甲苯炸藥（TNT）爆炸產生的能量，規模雖比以往其他國家的初次核試都小，但可疑的放射性物質，被各國氣象觀測單位檢測出來。有道是「士別三日，刮目相待」，而北韓經過十一年努力，一七年向日本海域發射一枚洲際彈道導彈，據悉該導彈射程可覆蓋美國本土各州。



有論者指，特朗普看來要把自己「塑造成北韓突破戰略困局的機遇」；美國的主流政治向來視北韓為另類國家，堂堂美國總統與北韓領導人見面，從來都是政治禁忌。不過，特朗普就是有打破傳統的勇氣，他不像之前的在任總統，他表現對推翻北韓政權毫無興趣，讓金正恩覺得對方有點談判的「誠意」。對金氏而言，能夠與美國「平起平坐」，也不失為一筆「外交資產」；何況，他還年輕，執政的路還很長。北韓的經濟在美國長期制裁下，日子確不好過，若能突破困局，致力發展經濟，讓人民吃飽飯，未嘗不是好事。不過，即使有第三次美朝會談，若然彼此沒有「退一步」的打算，不如保持口頭上的「友誼」實際些。