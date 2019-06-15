在周三反修例暴動中，警方表現極度克制，即使面對暴徒的挑戰，仍然以專業的手法，阻止暴徒為非作歹，保護立法會及政府總部免於落入暴徒手中。周三下午時分場面變得失控，情況惡劣，警方在多番作出警告後，用合理、有限度的武力驅散暴徒，令金鐘一帶交通要道得以重新開放。警方在整個過程中表現專業，防止了二次非法佔領癱瘓交通，值得表揚。



暴徒衝擊警方防線累了，可以到食肆用餐，下雨時又可以避雨，但一眾警員一刻都不能鬆懈，一直站在前線。警方是次經受的挑戰非常嚴峻，前線警員要承受暴徒多個小時的暴力衝擊，面對暴徒拋磚頭、冒着白煙的自製「燃燒彈」，更有暴徒以削尖鐵通插向警員。當有警員不幸倒下，同袍保護及抬走受傷警員外，還要盡快重組以維持防線。



警務處處長盧偉聰指出，周三從上午至下午警方都表現克制及容忍，沒有清場，但暴徒不斷衝擊防線，以鐵枝、鐵馬、磚頭、雜物襲擊警員，更有人放火，是非常危險的動作，可以殺人，警方在迫不得已下，使用武器阻止暴徒。



反對派開足文宣機器煽動反修例暴力行動，周日晚的暴力衝擊是場預演，周三期間反對派議員多次走入人群，為暴徒撐腰，刺激他們做出更激烈的違法行為，令暴力衝擊行動火上加油，危害警員及其他市民的人身安全。反對派議員阻撓警方執法，慫恿暴力行為，竟然還厚顏無恥譴責警方濫用武力，不但失去作為議員的基本操守，更喪失基本人格。



繼二○一四年違法佔中和二○一六年旺角暴亂後，在今次反修例暴動中，警方再次守護了本港的治安秩序和市民安全。有不少組織和市民都強烈譴責暴徒暴力襲擊警察、恐嚇政府官員及衝擊立法會，全力支持警隊履行職責，追究違法者的法律責任，以保障社會安寧及市民的福祉。