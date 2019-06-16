神州觀察：窮追猛打抓逃犯　不遺餘力緝毒寇

全國公安機關展開為期近五個月、以「打詐騙、抓逃犯、保大慶」為主題的「雲劍」行動，而香港反中亂港勢力則不惜以暴動阻止修訂《逃犯條例》；一邊要保神州太平，一邊卻要維護香港逃犯天堂，相比之下，令港人情何以堪。



公安部日前召開全國電視電話會議部署「雲劍」行動，公安部副部長杜航偉在會上要求各地公安機關紮實組織開展好此次專項打擊行動，堅決遏制電訊詐騙等新型網絡犯罪上升勢頭，堅決消除社會治安隱患；更強調要集中抓捕在逃人員，落實屬地責任，創新工作機制，結合傳統措施與科技訊息化手段，強力開展追逃工作。



內地警方高調開展「雲劍」行動，當然意有所指。近年豈止是內地民眾，香港民眾又何嘗不是深受電騙案禍害？電騙案愈打愈多，原因就是不法之徒紛紛藏匿國外作案。因此，「打詐騙」就是要提醒香港人勿「好了傷疤忘了痛」。



至於「抓逃犯」，內地如此轟轟烈烈追捕逃犯，本港卻沸沸揚揚要保護罪犯，港府官員更尸位素餐，面對禍港勢力，節節敗退，不用對照，已成鮮明對比。



而「保大慶」則是要確保中共建政七十周年慶祝活動安保維穩工作，當中似乎亦暗示，香港已回歸，中央絕不允許出現影響七十周年大慶的不穩定因素。



值得關注的是，此次「雲劍」行動追逃，公安部並未具體點出追捕何類型的逃犯，相信不止是電騙案等經濟型外逃罪犯，應當還包括危害社會治安的刑事罪犯。



公安部近年雖與多國合作嚴打跨國犯罪，緝捕大批境外經濟罪犯，但仍有不少涉黑犯罪集團主腦潛逃國外操控國內同黨作案，尤其是毒品犯罪，例如本港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，盤據中國周邊國家持續指揮跨境販毒，自去年十一月以來，已涉及四十多宗特大毒案，但至今尚未落網。



雖然內地警方近年浩浩蕩蕩遠赴國外執法合作，但多是抓詐騙罪犯，至今未見到針對盤據中國周邊境外毒梟的打擊行動，以致這些境外販毒集團繼續禍害神州百姓。而公安部早前表示，近年內地毒品犯罪死灰復燃，主要與香港有關，並指內地的毒品問題與香港毒梟的關係密不可分，冀香港不要淪為毒販的「避風港」。



眾所周知，由境外毒梟操控的毒品犯罪對中國的禍害遠大於詐騙犯罪，中國「百年恥辱」亦因鴉片而起。特別是「上海仔」集團引入南亞兵團，已成為國家安全隱患。顯然，今次公安機關為七十周年大慶洗神州太平地，或有必要借此東風，透過跨國執法合作，直搗境外匪巢，一舉殲滅藏匿中國周邊的販毒集團，以除後患！