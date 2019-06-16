正論：軟弱沒有勝利　強硬才是道理

是福不是禍，是禍躲不過。在反對派瘋狂反撲、建制派四分五裂之下，港府終於頂不住壓力，腳軟跪低，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。至此，林鄭月娥領導的特區政府淪為跛腳鴨已是鐵一般的事實。當年鄧小平強調「發展才是硬道理」，如今香港正站在懸崖邊上，中央對港政策再不改弦更張，堅持「強硬才是大道理」，一國兩制只會徹底玩完，香港只會萬劫不復。



「推出一項跪低一項」已成港府無能的最佳註釋，經過反修例大遊行及「612暴動」後，立法會連續多日無法運作，甚至同修例毫無關係的內會及財委會，也在反對派無所不用其極的干擾之下落得腰斬收場。更要命的是，建制陣營內訌分裂，行會成員固然紛紛轉軚，就連建制派議員都來落井下石。大難臨頭各自飛，林鄭失去建制支持，獨力難支，昨日不得不宣布暫緩修例，並表示無意就修例工作設下時限，保安局隨即收回恢復二讀的預告，重蹈推出一項跪低一項的覆轍。雖不撤回，庶幾近矣。



樹欲靜而風不止。反對派「挾民意以令政府」再次奏效，但沒有鳴金收兵的打算，反而一口咬定港府此舉只是緩兵之計，繼續號召市民今日上街，擺出特首不下台誓不罷休的架勢。從網上群情洶湧觀之，今日的遊行人數顯然不會少，一旦滋事分子重演衝擊立法會的一幕，警民會否再次爆發激烈衝突，誰也說不準。對於反對派而言，香港愈亂愈好，警方愈強力鎮壓愈好，因為只有這樣才能製造更大的輿論壓力，為外部勢力介入提供更強的藉口。事實上，在美國力阻中國崛起的大氣候下，單是逼迫港府讓步並不足夠，他們的最終目的是將外國代理人送入政府，奪取治權，顛覆一國。佔中一役無法得逞，旺角暴亂未竟全功，難得今次的反修例激起極大回響，不「趁佢病攞佢命」更待何時？



一滴水看世界，一場修例之爭亦見中美角力之兇險。太平洋雖大，卻容不下中美兩國。香港因為特殊的歷史和地理背景，向來是國際反華大本營、打擊中國的突破口，小氣候結合大氣候，香港亂象一浪接一浪，是不以人的意志為轉移的。可以預見，港府吃下今次敗仗後只能苟延殘喘，反對派必然得寸進尺，乘勝追擊，緊接其後的「四大戰線」，包括年底區議會選舉、明年立法會選舉、《國歌法》立法以及中央念茲在茲的《二十三條》立法，場場硬仗，雙方正面交鋒勢必更加激烈，更加難纏。



儘管建制派在立法會佔大多數，擁有絕對優勢，但修訂《逃犯條例》竟被少數人騎劫且大翻盤，證明反對派及其背後的外部勢力動員能力極強，他們企圖把香港變成獨立政治實體，擺脫中央管治，中央只要一步錯就會步步錯，故此必須吸取教訓，大意不得。「佔中三丑」之一的戴耀廷雖然身在獄中，但他提出的「風雲計劃」仍在社區「深耕細作」，目的就是要將反對派生力軍送進區議會，增加反對派在特首選委會的籌碼，繼續未圓的「造王」大夢。至於明年的立法會選戰更是生死搏，萬一反對派取得過半議席，控制立法會，港府就只能束手就擒，兩制就只能被肢解拆骨，別說《國歌法》和《二十三條》立法永遠不用提，香港治權旁落，後果才是最不堪設想。



冰凍三尺，非一日之寒。從《二十三條》立法失敗，到國民教育擱置，再到修訂《逃犯條例》跪低，固然因為港府管治無能，但中央對港政策搖擺不定、所託非人絕對難辭其咎。中央一直強調要確保愛國愛港人士執政，但實際做法卻是背道而馳，敵友不分，黑白顛倒，反中亂港傳媒備受呵護，正義傳媒備受打壓，導致愛國愛港力量日漸凋零，反對派勢力不斷壯大。單是一個壹傳媒黎智英，壞事做盡，激起惡浪滔天，至今沒有受到法律制裁，政治黑金案獲放生，佔中案不起訴，就連有相有片鐵證如山的恐嚇東方報業記者都不了了之。可以說，沒有黎智英，就沒有連串亂象；沒有黎智英，反對派就不可能造成這麼大的破壞。今次修例以跪低收場，林鄭無能要負責，鄭若驊姑息養奸要負責，中央畏首畏尾難道不用負責？



尤其可笑的是，中國駐英大使劉曉明一方面否認中央指示香港修例，另一方面又揚言修例必會通過，結果自打嘴巴。內地當局昨日發出聲明，對港府暫緩修例表示理解、尊重和支持，其實不過是客套話而已，如果中央再不堅定立場，取回主導權，類似敗仗必定陸續有來。



很明顯，反對派之所以為所欲為，無非仗着外部勢力撐腰，而中央之所以投鼠忌器，也正是擔心外部勢力說三道四。中國五千年治亂興衰的歷史說明，從來只有對外強硬，才能打出太平盛世。最突出的是漢武帝，抗擊匈奴，從不手軟，因此留下「犯強漢者，雖遠必誅」的時代強音。來到近代，數風流人物，還看毛澤東，他將美蘇霸權視為紙老虎，朝鮮戰爭、中印邊境戰爭、珍寶島戰役、西沙海戰，俱打出了中國的威風，讓國人揚眉吐氣。當時中國雖窮，但窮得勇敢，窮得自信，受到國際社會尊重，也為後來的改革開放贏得穩定的外部環境。到了鄧小平時代，一句「不收回香港，對不起後代子孫」，與英國人據理力爭，甚至拍案而起，迫使英國人知難而退，更是令國人驕傲。



可惜的是，中國統治者硬骨頭從來只是少數，軟骨頭卻比比皆是。為了苟且偷安，不少王朝被迫向蠻夷納貢稱臣甚至和親，美其名曰穩定邊疆，其實是委曲求全。到了清末，「量中華之物力，結與國之歡心」、「寧予洋人，不予家奴」成為朝廷對外政策，畏洋懼外到達登峰造極的程度。事實證明，一味討外敵歡心而能長治久安的例子，史上一個也沒有，相反，他們最終都逃不過覆滅的厄運。



以史為鑑，可知興替。香港回歸近廿二年來風雨不停，亂象不斷，歸根究柢是中央對港政策混亂，既怕被說河水犯井水，更怕被洋人指指點點，結果瞻前顧後，一味和稀泥。本來，佔中一役中央態度強硬，一地兩檢同樣寸步不讓，令人耳目一新，無奈好景不常，稍一鬆懈就被乘虛而入。港府已淪為跛腳鴨，唯一的支持力量就是來自中央，未來的四大硬仗只能硬闖，如果連中央都不能企硬，一國兩制危矣。



開弓沒有回頭箭，打鐵還需自身硬。在中美貿易戰劍拔弩張的當下，烽煙四起，群狼環伺，一子錯，滿盤皆落索，軟弱不會換來安樂日子，惟有強硬才是王道。所謂打蛇打七寸，擒賊先擒王，一國既然號稱以法治國，兩制又以法治之區自詡，那麼，依法拿掉反對派最大黑手，就是撥亂反正的第一步！