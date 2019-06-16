功夫茶：愛國愛港一仆一碌　反中亂港一路順風

毛澤東講過，誰是我們的敵人，誰是我們的朋友，這是革命的首要問題。奈何今時今日港府「對敵慈悲對友刁」，對朋友用完即棄，對敵人低聲下氣，以致愛國愛港一仆一碌，反中亂港一路順風，唔通真係要將愛國愛港志士逼上梁山？



《逃犯條例》修訂虎頭蛇尾，港府最終跪低收場，宣布「暫緩」修例。講明就譖，特衰政府喺反對派及外部勢力淫威下屈服，話就話「暫緩」，實際上係「收皮」。林鄭揮一揮衣袖，繼續印印腳尸位素餐就話輕鬆啫，可憐連日來喺前線打硬仗嘅警察，遭受暴徒磚頭鐵枝來襲，仲要萬箭穿心，畀人鬧到趴街，簡直情何以堪。



我不敢倒下，因為身後空無一人。呢句網絡流行語用嚟形容前線警員嘅心聲，最貼切不過。對於今次暴動，高官唔係劃清界線卸得就卸，就係不痛不癢講句警察執法「理所當然」、「天經地義」就算，家陣警隊畀人擺上枱，承受「黑警」、「毅進仔」等罵名都算嘞，最離譜係禍及妻兒，執勤警員同家人畀人喺網絡上起底，個人私隱通晒天。林鄭作為「慈母」，接到恐嚇電話都識得叫兩個仔喺外國避吓風頭喇，家陣眼見人哋個仔被恐嚇，於心何忍吖！



對於大部分警察嚟講，點賣力都冇意見，最怕係吃力不討好，執法變犯法。七警同前警司朱經緯殷鑑在前，維護法紀卻蒙受囹圄之災，你話唔心寒就假。呢嗱，依家已經有人製造輿論，譴責警方「屠城」，加上司法不公不正，將來會唔會出現「朱Sir第二」，冇人話得埋。既然係咁，下次暴徒衝擊禮賓府，唔該「好打得」自己上齊架生「抗賊」嘞。



當然喇，港府做盡親痛仇快之事，心寒嘅何止前線警員？逃犯修例一役，當建制派政客首鼠兩端，管治班子成員躊躇不前，唯獨正義傳媒一往無前，為彰顯公義奔走呼號；歷年來同反中亂港惡勢力針鋒相對，正義傳媒更係無役不與，點知換嚟嘅卻係政府部門輪番針對打壓，直頭心淡。



再睇吓頭號洋奴賣港賊漢奸黎，旗下壹淫媒出盡奶力炒作所謂「反送中」，佢老哥赤膊上陣指揮之餘，更自認「麻煩製造者」，慌死人唔知佢係幕後黑手咁款。鬼咩，肥佬一早睇穿港府「老虎屁股不敢摸，狐狸尾巴不敢碰」。當撈侵話自己喺紐約第五大街殺人，支持者都會照撐如儀，只不過係比喻；漢奸黎最大粉絲兼保護傘律政司，卻係如假包換，否則嘅話，佢老哥策劃佔中、黑金禍港、刑恐記者……十惡不赦，仲點可以毫髮無損！



恨鐵不成鋼，哀莫大於心死。愛國愛港人士唔係用腳投票遠走他方，就係被迫棄甲曳兵舉手投降，「一國兩制」壽終正寢之日不遠矣！