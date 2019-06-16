修訂《逃犯條例》造成的香港政治危機，會否延續到本月底舉行二十國集團（G20）峰會之時呢？



對特區政府來說，拖下去會夜長夢多，也不知道反對勢力及背後美國策動者會怎樣行動。如果特區政府不撤回條例，必然引起激烈的反對，暴動只會再起。差別只是美國立即作一決戰，抑或是把戰役拖長，連上中美貿易戰決定時刻的「習特會」（或沒有「習特會」）？然而，美國未必有足夠的能力把持暴動的進程。



特區政府若不撤銷條例提案，便要思考如何能不受暴動阻撓。一方面反對勢力要激化行動推倒修例，另一方面政府要排除進一步的衝擊，必然會導致鎮壓。



鎮壓會是更多人的受傷，甚或出現死亡的意外，反對派及其背後勢力便可以在香港製造另一場「六四」事件。在中美關係惡化的環境下，美國會善罷嗎？相信美國會直接制裁中國（包括香港），情況會比一九八九年「六四」之後更為嚴峻。



在香港之內，若暴動惡化，政府是否有足夠的力量作完全的鎮壓呢？以教協那樣號召罷課，不惜把中學生牽涉入暴動之內，因此未必可以期望在美國的大動員下能夠以學生為念、以大局為重的抑制。教師帶着中學生，與大學生、社會青年，以至各種對社會不滿人士合流的大暴動，在六月十二日已表現出大破壞力，顯然，在再次集結暴動時會更有組織和戰略，也有各種物資後援支持，人數上千的話，政府的鎮壓會十分吃力。



當政府動用更多的警力，出動水炮車，相信可以把暴動群眾驅散，但他們分散作亂，會更難控制；而只驅散而不拘捕，他們也會散而復聚。只要背後策動者還可以作出部署，物資源源不絕供應，佔中時期的不斷衝突，向外蔓延，似乎不可避免。或許政府有力禁止他們佔領道路，但示威此起彼伏，對社會的騷擾會巨大。



與此同時，美國威嚇制裁香港，金融戰同時冒起，衝擊港元匯率，摧殘股市，香港社會便會陷入風聲鶴唳、草木皆兵的境況，特區政府怎樣應付呢？



今次的情況與「六四」不同，與中英談判時期不同，也與廿三條立法和佔中不同，理由是今次中美衝突，似乎在美國而言，不置中國於死地便不罷休，香港變成中美決戰的前沿陣地、前哨交戰。



美國攻，中國不能不守，守便不能讓特區政府全面讓步。而即使讓步，美國亦不會停戰，反而會得寸進尺，乘勝追擊。在這樣的攻守之勢中間，一些無知港人甘作美國的爛頭蟀，香港便難逃劫運了。