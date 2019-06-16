不管反修例遊行、金鐘暴動和反中亂港集團的「後續行動」鬧得多麼惡浪滔天，有多少外部勢力「最強支持」，這場修例之戰的中心戰場還是在香江立法會；反對派的所有惡行、暴行施加壓力也是「千里來龍，在此結穴」。他們一是要令立法會開不成會，二是以會場外巨大破壞之力撬動建制派議員中的動搖者「反戈一擊」，重演廿三條立法流產。這一次他們若獲勝，將是美英外部勢力和反中亂港集團領導「顏色革命」取得成功，「一國兩制」玩完，一國權威、中央權威崩盤，「顏色革命」浪潮狂衝內地，中美貿易戰、「大國競爭」，山姆大叔「先下一城」，影響之巨大深遠可謂「怎麼估計都不會過高」。



對此，反對派和外部勢力十分清楚，他們無比瘋狂、不擇手段，不惜在暴亂中毀掉香港，他們確乎是在「晒冷」、「盡地一煲」也。



因此，朝廷、香江府衙、建制派要在立法會打好這一仗，首先要擊退他們在立法會外和社會上的猖狂進攻，目前情況下打敗其進攻不能只採取守勢，必須主動出擊，對他們製造的騷亂、暴亂不能只是被動應付，驅趕了事。對他們的暴力行為、衝擊行為必須有力還擊，當場抓捕，打掉其「有生力量」和進攻氣燄，事後更應該除惡務盡，快速搜查拘捕暴徒，展開檢控。其次是行政長官、香江府衙必須強烈譴責暴力行為和一切搗亂破壞行為，香港警方必須確保立法會隨時開會的安全，立法會必須盡快開會，按原定時間通過法案，不能以任何藉口延期開會；特區政府還須不斷明確表示修例草案一定期內通過，沒有任何拖延、暫緩、收回、等到甚麼「合適時機」再上議會的空間，要讓反對派徹底死心、動搖派放棄幻想。而朝廷、香江府衙、建制派尤其不能怕亂，不能怕「撕裂社會」、「矛盾加劇」等不講是非的指摘，以為退縮就能換來反對派「停止進攻」。



然而，非常可悲，特首林鄭關鍵時刻居然「縮沙」，跪地求饒，緩推條例上會，要重新諮詢。明明可勝，偏偏弄敗，其心可誅，其行可恥，她到底要幹甚麼！