魯迅說：「敵人是不可怕的，可怕的是自己營壘裏的蛀蟲。」反對派阻止修訂《逃犯條例》，一點也不奇怪，由此引發連場騷亂並癱瘓立法會，也不足為奇。最不可思議的是，建制陣營在此關鍵時刻四分五裂，各懷鬼胎，似有大難臨頭各自飛的味道，難怪港府不得不再次跪低。



養兵千日，用在一時。面對反對派全面動員，瘋狂阻止修例，建制派本應團結一致，共同禦敵，確保修例盡快完成。詎料事實恰恰相反，多名行政會議成員首先軟化，態度模棱兩可，非但沒有按集體負責制堅決支持港府修例，反而表明不反對擱置修例。立法會也出現各種奇談怪論，部分建制派議員未戰先怯，開腔要求暫緩修例，變相為反對派助陣，長他人志氣，滅自己威風。



眾所周知，當年正是因為自由黨田北俊臨陣倒戈，才導致廿三條立法功虧一簣，如今儼然又出現類似一幕。部分商界背景的建制派議員對修例的態度本來就不積極，現在更是首鼠兩端，對港府明抗暗阻，對中央陽奉陰違，既令人見識何謂「冇腰骨冇義氣」，也令人見識何謂政治變色龍。



曾任保安局局長的議員葉劉淑儀說得對，擱置或暫緩修例等同撤回，港府付出的代價更大。事實上，開弓沒有回頭箭，事情鬧到如此地步，港府退縮即意味投降，反對派勢必更加囂張，港府管治勢必更加困難，中央權威勢必蕩然無存，一國兩制也勢必名存實亡。



疾風知勁草，路遙知馬力。有些人平時口口聲聲愛國愛港，實際上經不起任何考驗，一遇反對即退縮，一遇壓力即跪低，中央依靠這種政治投機分子治港，怎能不荒腔走板。



不管怎麼說，香港是中國特別行政區，不是外國殖民地，如果中央不能端正主人家態度，一味看洋人臉色，不如索性將管治權交給反對派算了。