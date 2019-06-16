最近特區又起亂子，只不過修訂一條與平民毫不相關的法例，竟然掀起軒然大波，上周日數以十萬計市民上街抗議，演變成暴力衝擊，之後示威不絕，到周三立法會準備二讀修訂法案，反對派號召罷市罷工罷課，更召集大批人包圍立法會，引發暴動，情況嚴峻，警方需出動武力清場，立會被迫取消大會。特首林鄭月娥及一眾高官一直龜縮，然後建制派口風大轉，盛傳政府怯於形勢，向反對勢力「跪低」，到昨日林鄭果然宣布暫緩修訂《逃犯條例》，美其名向各界更多諮詢，其實就是徹底地屈服於反中亂港的暴力威逼。



作為愛國愛港香港市民，看見特區如此紛亂，政府無能，一次又一次給反對派欺負到頭上，然後慣性地向惡勢力低頭，心痛得不能用筆墨形容。二○○二年推動廿三條立法，用意是保障國家安全，亦是《基本法》規定特區政府的憲制責任，然而因為市民對政府不信任，導致○三年五十萬人上街反對，時任行會成員田北俊倒戈，廿三條推倒，到如今依然石沉大海，成為「不能說的法案」。年輕一代反對廿三條立法，很大原因是沒有接受國民教育，國家觀念薄弱，後來推行國民教育希望使到他們明辨大是大非，想不到部分學生受到反對派煽動，一二年連續多日佔領政總，政府又一次「跪低」，擱置國教。今次修逃犯例政府重蹈覆轍，實在令親者痛、仇者快。



正義傳媒《東方日報》受到針對性打壓，反中亂港的毒果壹傳媒黎智英屢獲放生；佔領行動期間執行職務的七警及警司朱經緯受到嚴懲鋃鐺入獄，佔中九名罪人竟然半數輕判不用坐監，還有黎智英等三十九名搞手逍遙法外。軟腳蟹政府對牛鬼蛇神跪低，刀尖向內不向外，自己人實在死得冤枉。



市民恨鐵不成鋼，然而事實證明，朽木不可雕，若對特區政府還抱有絲毫希望，注定此恨綿綿無絕期。