修訂《逃犯條例》一役，港府又吃敗仗，林鄭管治失效已成事實，日後只能給反對派牽着鼻子走。香港回歸廿二年，不僅人心未回歸，反中仇共情緒根深柢固，甚至連港獨都野蠻瘋長。淪落到如此田地，皆因司法和教育兩大刀把子不能掌握在愛國愛港人士手裏，反而被洋奴餘孽緊緊操控，堡壘遂從內部被攻破。



司法不公不義，七警案、前警司朱經緯案以及「佔中九男女」案均是典型例子。眾所周知，佔領之亂長達七十九日，破壞法治，撕裂社會，成為香港由治入亂的分水嶺，「612暴動」更將所謂的「違法達義」歪理推向高峰。然而，九名佔中搞手竟然全部獲輕判，有些不用坐牢，最重也只是監禁十六個月。與之恰恰相反的，則是在佔中期間維護秩序的警員遭重判，執法有罪，犯法有獎，司法包庇邪惡，打壓忠良，釋出怎麼樣的訊息不言而喻。



更有甚者，舉凡涉及漢奸黎的案件無一不獲放生，由政治黑金案到佔中案再到恐嚇東方報業記者案皆如是，司法保護傘專為洋奴漢奸開啟，壞事做盡也不用受到法律制裁。這就解釋了為何香港愈來愈亂，為何邪說歪理愈演愈烈，為何年輕人個個以衝擊法治為榮，皆因法治不彰，司法放縱反中亂港禍首，任其貽害社會所致。



教育亂象無窮無盡，愛國教育無法推行，更是人心不回歸的最主要原因。今次修例，教協又發揮鼓吹犯法的作用，大學生固然站在反政府最前線，中學生即使不上街也搞罷課，甚至連教師也上街抗爭，有名校教師更因此受傷。教育刀把子一日掌握在外人手裏，學生只會一代又一代受荼毒，別說不能培養出愛國心，想學生不走上反中亂港歧途也難。港獨遍地開花，何足為奇。



司法和教育兩大毒草不剷除，香港不可能回復平靜。《國歌法》肯定是下一個戰場，林鄭還有何政治能量應付？