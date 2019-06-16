本欄不時提到首任特首董建華推行的「八萬五」房屋政策，讀者或許納罕，事情已過去這麼多年，還有討論價值嗎？當然有，其價值不單在於能否解決香港長遠的房屋問題，而是讓我們可以深刻認識到輿論盲目、無理起來，會是甚麼模樣。



筆者時常提起這個話題，是想提醒香港人要吸收教訓，慎思明辨，勿重蹈覆轍。但即使喋喋不休也是徒勞，盲目的人仍然是盲目，近日政府被迫暫緩修訂《逃犯條例》，就足以證明回歸二十多年來，民智並無提升。



「八萬五」肯定是善政，但一九九七年推出時恰巧碰上亞洲金融風暴，香港經濟急速下滑，其時政府沒一意孤行，已馬上將政策按下，沒依原定計劃建屋。可惜不少人頭腦發熱，像瞎了眼睛，硬要將經濟急挫的原因歸咎於從未具體實施過的新政，此事甚至成了董建華下台的其中一個主因。



董建華任內固然不敢再提「八萬五」房屋政策，他更因為「八萬五」被人肆意抹黑，故到第二位特首曾蔭權七年任期內，也沒能重提此事，最終便種下禍根，使今日香港變成世界上住房最困難的城市之一。



近日政府打算修訂《逃犯條例》，本來也是合情合理之事，但就像「八萬五」房策一樣，被別具用心的人肆意潑髒水，很多民眾又容易受煽動，結果沒事變成有事，小事變成大事，便弄到今日的光景。



在下已經多次表明，當今的民智絕不如人們想像般高，很多人容易受蒙蔽卻又自以為精明，你如果是屬於少數頭腦清醒的人，只能搖頭嘆息。今趟修訂《逃犯條例》，特區班子是要認栽了，但主事者應該引用當年的「八萬五」房策為例，敬告香港人，政府推行的任何政策都絕不會存心坑害市民，《逃犯條例》也是一樣，希望再花一點時間讓大眾深入了解內容，市民會明白政府的苦心。