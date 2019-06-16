回歸後香港亂象紛呈，從佔領行動、旺角暴亂再到日前的金鐘暴動，再加上無數的遊行、請願、示威等，令港人感到香港恍如置身怒海之舟，風雨飄搖，危機四伏，往日的歲月靜好，已然一去不返！



香港搞成今日的樣子，政府管治無能難辭其咎。事實擺在眼前，洋奴漢奸可以肆無忌憚在香港興風作浪，你看反中亂港永遠走在第一線的漢奸黎，既是佔中主要搞手，又是泛民幕後最大金主，證據確鑿刑恐東方報業記者，旗下的爛果報日日鼓吹人上街，把一眾「違法達義」的年輕人美化成「民主鬥士」、「英雄好漢」，空有熱血的年輕人被綑綁上政治戰車，做了炮灰仍不自知……漢奸黎做了這麼多壞事，不但腳毛都無損一條，還可以大搖大擺逍遙法外，孰令致之？



刑不當罰，漢奸黎等一眾洋奴唔得寸進尺，試問又點對得住冇靈魂政府嘅「大愛包容」。古人說：「賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。是故勸善之心生，而不軌之奸息。」這道理並不高深，一個社會，當賞的得到應有的讚美，人民便覺得榮耀；懲罰恰當，人民才知畏懼。而有才智的人，知道榮耀和恥辱，是伴隨自己的善或惡的行為而到來，勉力為善的心就產生了，圖謀不軌的念頭自會停息。



然而，家陣特區政府倒行逆施，「佔中九犯」獲輕判，即使判監，最重亦不過入獄十六個月，佢哋不過當入去休養生息，好似人稱「戴妖」嘅戴耀廷便自揭經常跑步健身，而且仲有爛果報提供乜鬼「獄中書簡」畀佢着住囚衣「指點江山」叫人再去「飲」：「在反送中之後，我們必須想方法把重新燃點起的抗爭意識轉化為可奪取政治資源的政治能量。簡言之，就是利用今年十一月的區議會選舉及二○二○年的立法會選舉……配合下一波的街頭抗爭。」連「洗廁所」也不必的漢奸黎，觀其反中亂港言行，比哪吒大鬧東海更激烈，企圖渾水摸魚奪取管治權不是呼之欲出嗎？