立法會審議修訂《逃犯條例》前夕，特首辦及律政司司長辦公室多名職員接獲約十個恐嚇電話，要求特首林鄭月娥於二十四小時內辭職，以及撤回《逃犯條例》修訂，否則將會燒死她全家。而律政司司長鄭若驊辦公室同樣收到類似電話，要求鄭若驊辭職及撤回有關修例，否則將會掟汽油彈及燒死其丈夫潘樂陶。



林鄭月娥坦言，修例為她帶來好大壓力，包括收到恐嚇電話，為了家人安全，已叫兩名兒子暑假不要回港團聚。



繼電話恐嚇後，有人在網上惡意製作一張名單，詳列四十一位建制派議員的家居地址，有人更提出要騷擾及威嚇傷害議員及其家人。警方早前因擔心議員的人身安全受威脅，已派人保護地址被公開的議員。除此以外，民政事務局局長劉江華、教育局副局長蔡若蓮和行政會議成員湯家驊的地址亦被公開。



恐嚇更發生在警方身上，近日有大量參與金鐘平暴的警員在網上被「起底」，公開他們的個人資料，包括姓名、電話號碼，甚至家人的資料，更有人威脅會傷害警員的家人，行為離譜。



事實上，根據法例，即使有關地址曾經在如選舉登記冊中公開，一旦偏離了原來的用途，公開這些私人資料就會涉嫌觸犯保護私隱條例。而且有關威脅言行亦涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第二十四條的「禁止某些恐嚇作為」。本人感到自身及家人的安全正受到威脅，已經就事件通報警方。



刑事恐嚇與言論和表達自由無關，反而會損害言論自由及人身安全，是一項嚴重罪行，而且當恐嚇威脅的對象是特首、官員、議員和警員時，更是嚴重挑釁本港的法治和管治，可見反對派為反修例完全是不擇手段、無法無天，對香港的穩定和法治帶來極大衝擊，必須予以譴責，希望警方馬上採取行動，盡快將犯案者緝拿歸案。