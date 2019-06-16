選舉拚甚麼？美國與台灣近日的選舉前哨戰告訴我們答案，拚的就是我有的，你沒有，正確說是權勢，直接說是不要臉！看看美國的特朗普可以把中美貿易戰、對墨西哥徵稅等重大國事當成個人競選素材就明白晒。再看台灣的蔡英文，執大權便能掌遊戲規則制訂，選舉辦法改一改，初選已能打橫行。



先談美國的總統選舉，大選明年才舉行，但共和、民主兩黨的前哨戰已經打得火熱，特朗普當然求連任，現在等的只是民主黨的對手，近期他幾乎鎖定民主黨參選人之一、前副總統拜登為大戰對手，但美國一間大學近日公布了一個頗堪尋味的民調，據說，民主黨六個總統選舉黨內初選人的支持率都比特朗普高，似乎民主黨隨便出一人，也能打贏特朗普，奪回總統寶座。信嗎？民主黨還是不要高興得太早。



掌權者擁有大把行政資源，特朗普更是一個把美國總統大權用到盡、用到爛、用到公器私用人人皆知皆見的異類總統，刻下的貿易戰、科技戰、關稅戰、外交戰，全部會是他的競選大招，民主黨手頭無權，拜登又天天被他攻擊為「無能力」、「軟弱」、「精神狀態差」，真正的選舉民意還要放長雙眼。



台灣呢？民進黨的黨內初選已落幕，全台民望優於現任總統蔡英文的前行政院院長賴清德，竟在黨內選舉大熱倒灶，而且輸了足足八個百分點，如此大的差距落敗，嚇壞了不少民進黨支持者，黨內的新潮流系更有反面的暗湧。但賴清德忍了，很有風度的恭喜了蔡英文，只是，這場初選遊戲對民進黨造成的分裂效應實在不小，初選龍門可以亂搬、遊戲規則任蔡定的餘波，已經因為初選結果成為諷刺的證據，民進黨狗咬狗骨的大龍鳳勢陸續有來。



美國及台灣都是叫喊民主、自由聲浪最大的地方，一個號稱世界民主之首，一個聲稱華人地區最民主之地，結果兩場選舉前哨戰已現形，讓人看到一幕又一幕民主可操弄、權勢不可拋的醜態，這些活生生的醜陋現形劇，讓人對民主多了反思，也多了疑惑。



西方民主政體備受推崇的一大原因，是操作方法公平、公正及公開，但美國與台灣的政治選舉卻令人對這個基本原則開始動搖，誰都知道美國實行的選舉人票制度，根本不是一個選票多者勝的玩法，少數服從多數的民主天條已成廢話。



台灣的選舉，更不時爆出骯髒的黑幕操作，二○○四年的陳水扁選前「槍擊案」，一顆子彈徹底扭轉了選舉形勢，使橫手便可輕易搶走大權寶座。去年台灣「九合一」選舉亦一樣，投票人還在排隊投票時，不同的票站已在開票，這叫哪門子公平操作？如此民主選舉，實在刷新了世界的認知。



遺憾的是，這些毛病多多的玩法都成了獲法律認可的選舉，更蠱惑了對民主盲目崇拜的地區及國家。如今，美國與台灣的掌舵人選舉即將進入新階段，號稱民主的選舉快將進入候選人及陣營彼此挖糞式、揭醜式的潑污競賽。民主，哪裏是由民作主？