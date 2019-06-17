神州觀察：金融腐敗遺禍深　狠揪內鬼勿手軟

金融是國民經濟之命脈，金融安全更關係到國家安危，監管工作半點大意不得。年初的中紀委全會再度將金融反腐當作重點來抓，並首次提出「內鬼」之說，表示將堅決斬斷金融大鱷和金融內鬼的關係紐帶、利益鏈條，繼而委派紀監組進駐各大中管金融企業，實現中紀委國家監委直接領導，「殺氣騰騰」之下不少內鬼現形，金融反腐風暴或會愈刮愈猛。



中國證監會山東省監管局前黨委書記、局長徐鐵涉嫌嚴重違紀違法，日前遭當局查辦，並淪為今年以來落台的第十六名金融系統高官。據指徐在擔任中證監發行監管部副主任期間，內地有逾六百家企業得以成功發行上市，惟當中夾雜了大批資質不良企業，且不少正面臨退市危機，後續問題或將接踵而來，故而人雖走但帳得算，不能讓貪腐罪行在退休後一筆勾銷。



中證監發行監管部被喻為該機構最有權力的部門，主要負責股票發行及上市的規則擬定、實施細節，以及相關申請文件審核，監督發行上市活動等，堪稱要害中的要害，亦無人能夠繞得開，因此成為所有上市企業必拜之碼頭。而如此重要的部門，一旦落入心術不正、貪贓枉法之人手中，後果可想而知，像該部前處長李志玲就夥同前夫上下其手，大肆收受多家上市公司「買路錢」；而曾做過徐鐵上司的原中證監副主席姚剛更有「發審皇帝」之稱，儼如資本市場的「吸血鬼」，所作所為不但嚴重擾亂了金融秩序，造成的經濟損失及惡劣影響更難以估計。



事實上，不少官員靠山吃山，靠水吃水，靠金融吃金融，相關領域一向是腐敗重災區，諸如安插配偶、子女等親朋好友入金融系統工作的「近親繁殖」現象，一直普遍存在，如同一人得道，雞犬升天，最終肥的都是自己人。更有甚者，一些金融監管機構利用手中權力以及掌握的資源大搞幕後交易；有些金融內鬼不僅監守自盜，更與金融大鱷互相勾結，大肆進行權錢交易，利益輸送，諸如原保監會主席項俊波、「明天系」的肖建華、「安邦系」的吳小暉以及華融集團原董事長賴小民等皆屬此類。



而一些資本大鱷興風作浪的背後，更被指有大靠山、大老虎，並已成為政治隱患，當局早前提出需重點打擊「政治問題和經濟問題相互交織形成利益集團」的腐敗案件，足見問題的嚴重性。亦因如此，當局近期繼續加大力度，積極清理資本市場「野蠻生長」現象，年初至今已有至少十六名金融體系高官落台，然而正如早前主動投案的中證監前主席劉士余，一邊猛喊除妖滅怪，一邊自己又成了害人精，說明金融反腐仍暗礁處處，當局絲毫不能鬆懈。