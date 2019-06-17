世界視線：美國大發戰爭財　世界難有和平日

美國國防部署理部長沙納漢日前表示，美國正準備向沙特阿拉伯和阿聯酋等中東國家銷售軍火，以確保兩國有能力應對安全威脅，又聲稱如它們無法向美國購買所需武器，將會轉向購買俄式裝備。



國務卿蓬佩奧上月底要求國務院批准對約旦、沙特和阿聯酋總值超過八十億美元的軍火買賣，理由是相關國家有需要對抗伊朗，並要求協助沙特在本土組裝美製反導裝置。由於國會對售武沙特多所阻撓，特朗普遂利用聯邦法律所設「緊急通道」的漏洞，以「伊朗行動危害地區安全」和「也門胡塞武裝威脅增加」為由，繞過國會直接向深受伊朗威脅的沙特等國出售武器。



特朗普此舉遭民主黨國會議員猛批，參議員墨菲直指伊朗的威脅並沒有新的迫切性，特氏利用上述法律漏洞，正是深知國會不會批准軍售。但實際上特氏這一招並不新鮮，列根在上世紀八十年代用過，老布殊在波斯灣戰爭中用過，小布殊打伊拉克戰爭用的也是這一招，只是特朗普青出於藍勝於藍，一句「國家安全」，不僅可以大賣軍火，也可以挪用資金興建美墨邊境圍牆，也可以任意向他國貨品徵收懲罰性關稅，墨西哥當局在華府高額關稅的壓力下，宣布加強堵截來自中美洲國家的難民，便是最典型例子。



至此，人們應該知道為何美國不斷挑釁伊朗，製造戰爭邊緣的緊張氣氛。伊朗作為中東地區的頭號安全威脅，美國自己不費一兵一卒，卻讓盟友們花大錢買美國武器代勞；更別說封殺伊朗石油出口，為美國由能源入口國變身出口國鋪路。同樣道理，華府為阻止土耳其購買俄羅斯S400防空導彈系統，不僅強硬要求土國在S400與美國F35戰機之間選邊站，甚至把北約拖下水，大打恐懼牌，聲稱S400系統將導致安全訊息洩漏。



上世紀五十年代，時任美國總統艾森豪威爾告誡美國民眾警惕「軍工複合體」這頭巨獸帶來的禍害，數十年過去，現實意義有增無減。一個靠發戰爭財、窮兵黷武的超級霸權一天存在，世界恐怕難有和平之日。