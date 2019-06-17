正論：不塞不流不破不立　治權之爭中外之戰

長夜難明赤縣天，百年魔怪舞翩躚。百多年前，西方列强藉着堅船利炮轟開中國大門，《南京條約》割讓香港，開啟了國家百年屈辱史；之後的《馬關條約》，連小日本都予取予求，更見喪權辱國的悲哀。香港這個小島，從來都是外部勢力兵家必爭之地，鬼影幢幢，於今尤烈。在中美貿易戰的大背景下，在美國急欲置中國於死地的國策之下，外部勢力張牙舞爪，傾巢而出。今次修訂《逃犯條例》之爭，是治權之爭、國運之戰，不見硝煙，甚於硝煙。



月暈而風，礎潤而雨。反對派策劃這場反修例風暴並非偶然，而是背後的外部勢力處心積慮、急欲打殘中國的必然。正如有人指出，在港府提出修例期間，外國發表所謂的聲明達到六十多次，連特首林鄭月娥都坦言前所未見，可見為了攻擊及抹黑北京，外部勢力已到了肆無忌憚的地步。對照中美博弈的大環境，美國霸權遭受中國挑戰，出現這樣的結果其實不足為奇。美國總統特朗普早前曾就反修例遊行指指點點，即將舉行的G20峰會，儘管有沒有「習特會」還是未知之數，但華府已急不及待透露總統可能會與習近平討論香港修例問題。香港變成中美決戰前沿陣地，顯然不以人的意志為轉移。



這就解釋了，為何港府宣布暫緩修例，林鄭已經一隻腳跪低，反對派依然不依不饒，依然堅持總動員，如期於昨日發起第四次反修例大遊行。表面上，反對派提出撤回修例、林鄭下台和譴責警方三大訴求，實際上，這些訴求大都只是幌子，反對派志不在條例是暫緩還是撤回，他們志在逼宮，誓要打到林鄭雙腳下跪，打到港府趴下，逼到她下台為止。因為只有這樣，才能脅迫中央，實現佔中未竟全功的奪權圖謀。



這樣說絕非無的放矢。來者不善、善者不來，香港既有百年殖民地歷史背景，又是中國面向世界的門戶，正是這些特殊的歷史和地理因素，香港從來都是西方列強用來對付中國和侵佔中國利益的跳板。隨着中國改革開放四十年，崛起勢不可當，以英美為首的西方國家出手打壓中國更加頻繁，更加不遮不掩。



尤其是面對貿易戰來勢洶洶，中國一改忍氣吞聲的常態，不能讓的堅決不讓，不能改的堅決不改，美國久攻不破，惴惴不安，適逢港府此時提出修訂《逃犯條例》，處理不當，爭議多多，遂為外部勢力攻破堡壘提供可乘之機。在指揮大棒一揮之下，反對派政客及反中亂港傳媒隨即瘋狂起舞，煽風點火，加上港府施政無能，不得民心，於是乎，一條跟普羅大眾毫無關係的法例，一次為了堵塞法律漏洞而進行的修訂，一件天經地義、黑白分明的事情，竟然成為民怨一發不可收拾的缺口。



毫無疑問，修例擊中了反中亂港集團的要害，他們才會如此害怕，如此瘋狂。所謂蛇無頭而不行，反對派心中有鬼，擔心壹傳媒黎智英會被越境拘捕，也擔心自己幹下的反中亂港勾當會遭清算，不惜以死相搏，將全港七百萬人綁上戰車。可以看見，昨日的遊行聲勢比上一次更大，人數比當年反二十三條立法遊行更多，有人形容這是反對派「傾巢而出」的一次、「最狼」的一次，顯然沒有誇張。一國和兩制已被逼到懸崖邊緣，退一步跌入萬丈深淵，就會粉身碎骨。



顯而易見，反對派提出所謂的三大訴求，全部不可能接受，接受了，等於中央放棄兩制治權，一國也會被敵人攻陷打趴。可以毫不誇張地說，今次修例已不是小事一樁，而是大是大非的原則問題，關乎港府的管治，關乎中央的權威，關乎一國兩制的命運，關乎國運之爭，而且這僅僅是開始，外部勢力肯定會全方位進攻，中央只要一步錯就會步步錯，這是一場生死決戰，背後是中美角力，單憑港府根本招架不住，一國和兩制將何去何從？



千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。當年，毛澤東對共產黨跳出「其興也勃焉，其亡也忽焉」的歷史周期定律充滿信心，如今，中華人民共和國即將迎來成立七十周年，超越蘇共成為執政時間最長的共產黨，中國更早已成為世界第二大經濟體。現在，香港面臨水浸眼眉的窘局，是大亂走入大治，還是大亂走向更亂，再次考驗中央的決心。不破不立，不塞不流。歷史上幾乎所有太平盛世都是在天下大亂之後出現，漢代文景之治，承秦末天下大亂而來；唐代貞觀之治，承隋末天下大亂而來；清代康乾盛世，同樣承明清易代的天下大亂而來。今日兩制的亂局，有危也有機，關鍵就在於中央能否強硬應對。



眾所周知，李鴻章代表清政府簽訂《馬關條約》，喪權辱國，自此背上漢奸罵名。鄧小平收回香港前，曾當着英國前首相希思的面，說出「英國政府想用主權來換治權是行不通的，我不解決這個問題，我就是李鴻章；誰不解決這個問題，誰就是李鴻章」，豪言壯語，擲地有聲。正是他強硬主張收回香港，甚至拍案而起，令英國人知難而退，香港才能順利回歸，中國才能洗刷百年恥辱，才能迎來今日的「中國夢」。



明乎此，中央就不能畏首畏尾，瞻前顧後，領導人要比肩毛鄧，必先強硬抵抗外侮，給他們迎頭痛擊，令他們叫痛，令他們不敢造次，令他們不敢作反。攘外必先安內，要一心一意將槍口對外，必先解決香港內部問題，清除瘀血。



今次的反修例風暴，林鄭無能固然難辭其咎，但律政司司長鄭若驊為官避事，淪為「避政司」，更要第一個問責。作為修例主要推手，鄭若驊醜聞纏身本已欠缺公信力，她不是將勤補拙，反而傲慢懶政，視立法會如無物，保安事務委員會「五次開會四不出席」，終致修例失敗收場。更何況，在她把持之下，律政司有法不依，執法不公，姑息養奸，包庇反中亂港集團，香港淪落到今日田地，「避政司」絕對是頭號罪人。



說到底，強硬才是王道，勝利只會眷顧強者。林鄭昨晚向全港市民致歉，顯然已被打到毫無還手之力，中央還要冷眼旁觀到甚麼時候？這場中外之戰、治權之爭不可能和平解決，外部勢力「點指兵兵」的遊戲還會繼續，但隨着牛鬼蛇神紛紛出洞，魑魅魍魎露出原形，反對派的號召力已經去到「最盡」了，不可能有更多人上街了，中央也是時候一網打盡了。



總而言之，窮則變，變則通。香港要浴火重生，中央就必須有破釜沉舟的決心，否則兩制只能繼續沉淪，直至滅亡。