就香港近期的衝突，有朋友擔心地問：是否中美都放棄香港的緩衝和中介功能，兩國直接對抗，犧牲香港？



我的答覆是：不會。在中央政府而言，「一國兩制」不是隔離香港，而是要香港對國家的發展有更大的貢獻。也因此，絕不容許香港成為反共、反中基地，顛覆內地，無論怎樣，都會守衞香港。守衞香港便是維護「一國兩制」，防止其變質和被利用。



中美矛盾還未到最後決戰境況，美國不會在現階段來個玉石俱焚。破壞、搗亂是必然的，目的不過是爭奪香港的治權，鞏固從香港和平演變中國內地的橋頭堡。



一直以來，香港對美國仍有巨大的價值，駐港領事館編制龐大，與駐北京的大使館形成南北監控中國的發展，駐港領事館亦兼顧台灣以至東南亞，與北京政府在香港也有特別渠道溝通。美國不可能因為香港修訂《逃犯條例》一事，迫使北京出手而把幾十年在港的經營撤退，而且撤可以撤往哪裏呢？是否也要把幾十年培植的大批線人同時撤走？



「一國兩制」下的香港在回歸後政治鬆懈，給美國有機可乘。美國領事館以及聯盟的其他領事館，例如英、澳、加、紐，都可密切配合工作，也可用歐盟等其他領事館替代出手。而教育、企業、媒體也早布了眾多的關係，其中尤以媒體為最，在香港和海外（泰國等）均有培訓香港記者的設施，此所以美國在香港動員能力強大。香港作為東亞、東南亞情治中心的效果也巨大。在英治時，香港有英、美情治部門的地區站。回歸後，香港再沒有政治部，對之監控缺乏，相信它們並未完全撤退。



經濟方面，香港的美資企業總部數目僅次於中資企業，利用香港協調在內地及東亞、東南亞地區的企業運作。香港的國際化專業服務企業數目勝倫敦、紐約，基金業也規模龐大。香港金融市場匯集了中國海內外各個途徑的資金，美國不會輕易放棄由此產生出來的金融服務利益，尤其是美資可以利用香港的股票、外匯市場，聯動地投機中國內地金融市場，在紐約的場外交易起着操控作用。此中涉及的天文數目暴利，又豈是美國可以隨便犧牲的？



美國幾十年的全球化，使中國冒起，兩國是你中有我、我中有你。然而，國家利益的矛盾，使美國要壓倒中國來攫取不應有的暴利，壓倒不了，便出現當前的封殺、制裁、攻擊中國，禍及香港。



美國要中斷與中國的關係，不是三、五年可以達到。在中美還未破裂宣戰之前，美國還要爭奪香港的控制權，利用香港。