香江府衙暫緩修訂《逃犯條例》，即時反應是，反對派氣燄更加囂張，知道他們這一陣子和外部勢力共同組織策劃的一系列搗亂破壞和暴亂行動已經「大見成效」，林鄭月娥、香江府衙以及建制派中的動搖分子、投機分子、投降派已被嚇破了膽，連朝廷恐怕也已心生怯意。於是反對派士氣大振，更要步步進逼，一鼓作氣。他們一方面「痛斥」政府緩兵之計，絕不接受，一方面繼續鼓動「周日再上街大遊行」，不逼政府撤回「修例」決不罷休。



其實，對香江府衙而言，哪有甚麼「緩兵之計」？只是「緩死」而已。修例立刻撤回，是頓時氣絕，「暫緩」之道是分兩步而亡，結果一樣，且受辱更深，後果更惡。香江管治、中央威信，從此免談。反中亂港集團、洋奴漢奸從此「打橫行」，山姆大叔從此可以騎在中港頭上拉屎撒尿，老美駐港總領事館可以成為香港影子內閣，和禮賓府又是鄰居，比和「西環行埋一齊」方便多矣！香江將成老美之天下，香江府衙、司法領域給黎智英之流和反中亂港集團提供保護傘實乃多餘，有老美罩住，他們怕誰？嗚呼，所謂香江回歸，一轉身就到了美國人手裏！



中央對修訂《逃犯條例》的態度是明確的，支持香江府衙一早定好的期限——六月底立法會休會前完成。然而，香江府衙、林鄭月娥對修訂條例並不積極，一遇困難和反對就想「縮沙」，只是形格勢禁，牛皮已吹，只好硬着頭皮「繼續做工作」。然而，在反中亂港集團和外部勢力合謀組織瘋狂進攻、發動暴亂後，他們不但頂不住了，而且不想頂了，原本心中久存的隨時退卻、拉倒不幹的想法，那些久浸於港英時代、受恩於英夷、和中央不可能是一條心的思想情愫就會油然而生，向中央表達對局勢的「憂慮」，表達在當前狀況下如期通過修例已不可行等等。



林鄭的「公僕楷模」曾蔭權二○○五年在政改問題上就玩過這一手，其時傳出他要「劈炮」向中央施壓的消息。行政長官如此，建制派中的異己分子自然紛紛呼應，大造輿論，裝慫求敗，成全反對派和老美也。