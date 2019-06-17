政府弊病叢生，積重難返，導致香港禮崩樂壞，星期天又有大批市民上街示威，若不是很多都是穿着黑衣黑褲，還以為穿越隨意門置身巴黎，每逢周末必定有黃背心示威。特區政府都已經「跪低」，暫緩修訂《逃犯條例》，反對派依然不滿意，誓要逼特首林鄭月娥永久撤回修例，還要她向港人道歉，辭職下台，「人心不足蛇吞象」，眼前就是一堆牛鬼蛇神在嚼食一頭大而無當的白象之前，把牠盡情凌辱致死。



林鄭月娥的確欠香港人一個道歉，的確應該為暫緩修訂《逃犯條例》向大眾道歉，原因卻剛好相反，政府是應該為自己的怯弱畏縮、向反中亂港勢力屈服、棄香港福祉於不顧，讓東方之珠繼續成為逃犯天堂而道歉。林鄭月娥在「612」電視台專訪時梨花帶淚，稱很氣憤被人罵「賣港」，現在看來，她確實沒有「賣」，而是「送」，把管治權雙手奉上給反對派。從二十三條立法、國民教育到現在修逃犯例節節敗退，特區一而再、再而三自毀管治威信，從此還有誰會遵從政府指令？



林鄭在記者會七次被問到會否為今次風波問責下台，她都拒絕正面回答，只是聲稱自己的工作一直獲得中央支持，並以自己近四十年政府工作為榮，毫無愧疚之色。有人以恬不知恥來形容她的下屬律政司司長鄭若驊，原來特區政府高官德行都是一脈相承。



經此一役，特區政府比跛腳鴨更不如，大可宣告壽終正寢，香港陷入無政府狀態，中央若再坐視不理，一國兩制名存實亡，港獨張牙舞爪，與外國勢力盡情破壞，更會與台灣民進黨等台獨勢力勾結，到時香港淪為反共基地，中央要重新收拾殘局便費煞周章了。中國與美國正在打貿易戰，兵凶戰危，香港在此際為中央添煩添亂，等於為美國「助攻」。綜觀全局便會恍然大悟，原來港英餘孽為他們的主子又建一功。