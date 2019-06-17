行政長官林鄭月娥「懍於民意」，暫緩《逃犯條例》修訂，建制派有人認為「暫緩」等於「永久」，十分不滿；非建制派則是「宜將剩勇追窮寇」，要求「撤回」，否則繼續抗爭。林鄭遭遇上任兩年以來最大的挫敗，令特區政府管治威信蕩然無存，可以預見她在未來三年的任期恐怕將是度日如年，宣導政令、推行政策都會舉步維艱。



說到度日如年，筆者不禁想起林鄭在擔任特首近一年時，曾將這個通俗常用的成語「二次創作」為「度月如日」，來形容她過去一年的工作輕鬆愉快，時間過得很快。即是說做了十二個月特首，好像過了十二天而已。驕矜自負、剛愎自用、目中無人，在她的字典裏彷彿沒有謙抑、謙卑這幾個字。正是性格決定命運，「盡了最大努力，但仍出現解說溝通不足的問題，仍有很多市民擔心、疑慮、不理解和猜忌」，凸顯林鄭的政治溝通和說服能力極差，因為她「貴遠賤近，向聲背實，又患闇於自見，謂己為賢」。



林鄭多次重申修訂《逃犯條例》不是中央的「指示」，而是特區政府為了堵塞法例的漏洞而做的，並說中央對她的工作一直是理解、尊重和支持。然而，在中美貿易戰如火如荼、美國及西方社會不斷加強對中國的「圍堵」之際，而在台灣的民進黨政府又升高「抗中」的姿態，在北京看來，林鄭修例「闇於自見」，不得其法，更沒有盱衡當前國際形勢的逆轉，引致「外部勢力」可以借題發揮，藉香港問題對中國施壓，不啻是為中央添煩添亂。林鄭說「中央理解、尊重和支持」她的做法，真不知何據而云然！六月十四日，中共中央政治局常委、港澳工作協調小組組長韓正南下深圳，據說曾召見林鄭（她在記者會上被問及當天有否見過韓正，沒有說有也不說否），翌日林鄭便宣布暫緩修例。北京對林鄭的「理解、尊重和支持」還可以維持多久呢？有外媒爆料，指特區政府處理修逃犯例的手法很差，北京現時嚴重質疑林鄭的能力，空穴來風，未必無因。



林鄭在記者會上七度被問及會否問責下台，她都顧左右而言他，沒有正面回應，但指自己的工作一直獲得中央理解、信任、尊重及支持，以擔任近四十年公僕為榮，仍有大量發展經濟及改善民生的工作想做，希望能為香港開創更好未來。記得董建華在「腳痛下台」之前，亦曾三番四次表示「不會走，一定留」。再說，梁振英上屆任期結束前一年，不是志切連任，連競選團隊都已開動嗎？結果還是「冇得留低」！林鄭不會不知道，在她之前三位特首，沒有一位可以做兩任十年。人們不禁要問：林鄭現在還會說做特首很輕鬆，直情「度月如日」嗎？