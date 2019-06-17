曾經，香港是個朝氣勃勃、很可愛的城市；今天，香港淪為是非顛倒、政治狂熱的城市。反對派殺紅了眼，借修訂《逃犯條例》之名，行逼宮奪權之實，即使港府已暫緩修例，幾近繳械投降，他們仍未滿意，林鄭不下台誓不休。說穿了，他們要將美英代理人送入政府，登上特首之位。惟有這樣，他們才能完成當年英國撤出香港前以主權換治權的圖謀，讓英美利益優先，遏止中國崛起。



回歸以來，香港經歷四位特首，董建華腳痛下台；曾蔭權爵士捲入貪腐醜聞鋃鐺入獄；梁振英則因「家事」辭職。如今到了林鄭月娥，若中央不力挺，看來也逃不過被反對派拉下台的命運。最可笑的是，林鄭一上台還懵盛盛，跟魔鬼搞「大和解」，以為放生一干反對派政客和頭頭黎智英就可苟且偷安，如今才知縱虎遺患，後悔已經太遲。



小學生都知道，即使林鄭下台也解決不了當前困境，只要繼任人是中央屬意人選，反對派就不可能收貨，誰人做特首都沒有好日子過，港府亦無法繼續管治。面對空前險境，加上中美貿易戰到了埋身肉搏階段，中央繼續被動應對，一味容忍反對派和外部勢力在港攪局，最後只能任由他們生劏和魚肉。難道真的要讓漢奸黎或其代理人當上特首嗎？難道中央真的要將香港的治權雙手奉上嗎？



如今最可憐的就是香港警察，每有大型社會動亂，他們都緊守崗位，站在最前線，然而得到的卻是「黑警」罵名，是港府高層割席。他們的士氣已很低落，要是連警察都放棄維護社會秩序，香港玩完矣。



說到底，中央過去對港政策和稀泥，以為「五十年不變」即是「五十年不管」，任由港英餘孽、洋奴漢奸為所欲為，導致亂象一發不可收拾。是可忍孰不可忍，中央再不強硬應對，堅持落實全面管治權，兩制勢必壽終正寢，一國勢必萬劫不復！