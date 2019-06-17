特首林鄭月娥一力推動修訂《逃犯條例》，惹來最少數十萬人上街示威，香港更經歷了一場暴動，修例工作被迫延期，外界眾口一詞都認為林鄭在這一役輸了。本欄卻別出機杼作不同解讀，因為從另一角度看來，她可能會自認為贏了，贏的對手或許是中聯辦，甚至是北京的鷹派人士。



據說自林鄭上台以來一直承受壓力，親共者強力要求趁立法會內建制派形勢大好，應盡快為《基本法》第二十三條立法。林鄭多番推搪，說時機未到，她認為一旦重啟立法工作，民情反彈力會很大，情況難控，北京的鷹派則認為是多慮，彼此爭持不下。



林鄭堅稱今次推出《逃犯條例》修訂工作，是其管治班子的主意，與中央無關，筆者認為基本上可信。中央最想要的是二十三條立法，而不是修訂《逃犯條例》，林鄭草草推行修例，大抵是為應酬鷹派，告訴他們：我總算有嘗試為中央辦些事，但香港的民意難測，不信咱們走着瞧。



我們這一任特首為政未必很出色，為官卻頗老練，修例這一役，她把自己置於不敗之地。新例若能通過，林鄭可以邀功；如今無法通過，她也能以一個先知先覺者的姿態告訴鷹派，說：「我早就提醒你們，香港民心未定，在政治上不能隨便挑起事端，你看，這次失敗了，你們也得負一半責任。」



我看了林鄭宣布將修例工作延期的記者招待會，全程一個多小時，她竟沒有鬥敗公雞的模樣，對答時還頗神氣，說不定她真覺得自己是半個勝利者，戰勝對象就是跟她對民情作不同判斷的人。



但這是否反映出鷹派人士事前當真錯判形勢？那也不一定，今趟民意反響強烈，主要是因為政府對修例解釋不清，讓人誤解。至於解釋不清是能力不足，還是有人刻意為之，不惜惹起民怨以證明自己的看法是對呢？那就不得而知了。