特區政府管治無能，回歸後推乜死乜，○三年二十三條立法撤回，搞到董伯伯「腳痛」下台；一二年推國民教育被指「洗腦」，時任特首梁振英又擱置；到如今《逃犯條例》修訂爭議引發流血衝突，「好打得」的林鄭月娥變成「好跪得」，宣布暫緩修例。



明眼人都睇到，所謂「暫緩」，其實即係宣判有關修訂已經胎死腹中，儘管林鄭一味廢噏甚麼「重新聆聽社會意見」、「修例的兩個初衷」，一時痛心，一時遺憾；又拿建制派來作擋箭牌，說建制派議員建議政府「停一停、諗一諗」，避免更大衝擊，為了保障香港最大福祉，令社會回復平靜，才決定暫緩修例。



阿姐，呢啲就真真正正係廢話！要「社會回復平靜」？咪玩啦，回歸二十二年，香港有過一刻平靜嗎？無錯，《逃犯條例》法案已經過首讀，理論上政府只需要十二整日通知期，便可以恢復二讀，不過，現實的政治環境係反對派咬住唔放，一定要政府撤回修例，強調「不撤回不撤退」。



無限期暫緩《逃犯條例》修訂可說已經重挫港府的管治威信，林鄭的整個管治班子又廢柴多於一切，光是一個醜聞纏身的律政司司長鄭若驊，其誠信破產根本已無力作為有關條例的推手，更何況佢忽視立法會的保安事務委員會，「五次開會四缺席」，懶成咁你話成何體統？可想而知，佢根本對修例解說不力，老朽經常見保安局局長李家超在議會單打獨鬥，畢竟「孤掌難鳴」，真陰功！



林鄭被記者多次問到會否問責下台？佢一味帶記者遊花園，話仲想「為香港開創更好未來」，老朽只能說一隻跛腳鴨，再努力划水也只能氹氹轉，好難向前！林鄭即使多次強調中央政府對其修例工作「理解、信任、尊重及支持」，老朽但知「牆倒眾人推」，中央支持有用嗎？你家林先生說你怎會「賣港」，肉緊你「賣身」。贖身吧！回到林先生身邊，相夫教子，享受天倫之樂吧！