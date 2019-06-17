修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的初心，是讓香港能夠與未有建立移交逃犯的地方，制訂一個合理的移交安排，堵塞法律漏洞，並為移交台灣殺人案疑兇提供法律基礎，以彰顯公義，還受害人公道。



然而，社會對條例草案有強烈正反意見，包括有大批市民聯署支持修例，亦有大批市民上街反對，更不幸的是，近日發生嚴重暴力衝突，多名市民及警務人員受傷，令公眾深感不安，憂慮社會對立不斷惡化。筆者所屬政黨理解到廣大市民不希望社會因修例持續對立，亦擔心衝突持續下去會有更多市民或警員受傷，為緩和社會對立氣氛，尊重和理解林鄭月娥暫緩修訂《逃犯條例》的決定，助議會和社會回復平靜。



除此之外，林鄭月娥已指出，考慮到台灣方面表明絕不會接受在政府建議的安排下移交台灣殺人案疑犯陳同佳，因此條例草案在今個立法年度通過的迫切性或許已不復存在。



筆者所屬政黨要求政府廣泛聽取意見，並且加強解釋，與社會各方共同尋求一個更完善移交逃犯的方案。另外，政府亦應爭取與未有移交逃犯長期協議的其他司法管轄區展開磋商和達成長期協議。



期望持不同意見的持份者，往後把握時間向政府表達意見，而社會亦應繼續向前處理其他具迫切性的問題。現時全球政經局勢變幻莫測，社會各界更應同心協力，一同維護香港的穩定繁榮，避免沉湎於政治爭拗，應聚焦經濟民生，開拓及擴闊本港的發展道路，市民生活才會得到改善。



為減少對立和傷害，讓社會回復穩定，香港社會需摒棄爭拗，集中處理經濟民生問題。筆者希望社會各界尤其是年輕人，不要受「違法達義」的歪理影響，作出暴力衝突、影響社會安寧的行動，應以合法方式表達意見，一同推動香港社會進步。