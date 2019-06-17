甘肅臨夏六家民營醫院近日在當地警方掃黑除惡行動中被查，至少二十五人被刑拘，而被查六家醫院中的五家，其法人代表均為福建省莆田市人，顯然又與莆田系有關。警方通告發出短短幾天，已經接到六百多名患者舉報。外界直指莆田系壟斷內地民營醫院，為非作歹，形如黑幫。問題是，在掃黑除惡之前，這些醫院為何能在當地作惡？背後當然有保護傘。



根據警方突查這幾家醫院之後發的通報，指普遍存在違法經營現象，包括誇大患者病情、虛增醫療項目、肆意加價收費、篡改醫療數據、超範圍或者無醫療資質人員從事治療等；涉嫌違法犯罪的行為，則有尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、強迫交易等。而這些問題並不是上述六家醫院獨有，而是很多民營醫院尤其是莆田系醫院的共性。



所謂莆田系，是與莆田人有關醫院的簡稱，莆田人在全國各地開設私立醫院，並逐步抱團形成一定的組織規模。這些醫院大部分以男科、婦科、不孕不育、整形等專科為主。他們的形象，也在很大程度「代言」了民營醫院的形象。在此之前，莆田的無牌游醫也曾全國聞名，經常在電線杆上貼廣告，專治「性病」。



大約從二○○二年開始，莆田游醫已經不滿足於街頭巷尾無牌診室斂財，而是通過創辦醫院或承包大醫院科室的方式，走「正規化」道路，而且規模迅速發展，甚至由男科、婦科擴展到產科、心腦血管、口腔等專業領域。但是，這些游醫出身的莆田系，絕大部分採取坑蒙拐騙的方式，無所不用其極地將患者的財富榨乾騙乾。



莆田系醫院的所謂專家，很多是不學無術之人，甚至連接電話的服務人員都敢給患者開刀做手術。無病變有病，小病變大病，是莆田系醫院對患者的「基本準則」，很多人站着進去，躺着出來，冤死者不知凡幾。



莆田系醫院的野蠻生長，臭名昭著的內地搜索網站百度亦「功不可沒」，其中百度競價排名醜聞，不少都與莆田系有關，最轟動的莫過於陝西大學生魏則西因信任百度醫療排行榜，結果遭莆田系醫院治死事件，引發全國上下一片聲討。



這些年關於莆田系醫院的醜聞從未斷絕，可是任爾東南西北風，這些醫院卻濤聲依舊，莆田系雖成為眾矢之的，但由於有體制內貪官庇護，這些無良醫院就像打不死的蟑螂，隨時換個名稱就可以捲土重來。曾有數據顯示，莆田系醫院已佔據了中國民營醫院約八成的市場份額，可見莆田系背後的保護傘，大到令人難以想像。



另一個重要根源，就在於對內地醫療市場「重審批，輕監管」傾向。真心想辦醫院的，未必能通過審批，弄虛作假甚至行賄的，卻能輕鬆獲得批准。這也造就了中國醫療市場最矛盾的景觀：一方面是以莆田系為代表的民營醫院不斷遭到全社會口誅筆伐，幾乎成了騙子的代名詞；另一方面，莆田系醫院又能在全國各地持續擴張，繼續欺詐百姓。所以，深入查辦醫療體系內官商勾結的腐敗，完善法治法規，才是治本之策。