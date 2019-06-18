功夫茶：亂世邪說滿天飛　網上造謠太可鄙

孟子講過︰「世道衰微，邪說暴行有作」；荀子亦指出，每逢亂世「飾邪說，文奸言，以梟亂天下」者大有人在。今時今日香港地政治紛擾，亂象叢生，自不然謠言滿天飛，插贓嫁禍有之，含沙射影有之，還請看官們睜大雪亮眼晴，提防假冒，認清正貨。



啱啱星期日大遊行，網上傳出有人招募「男女雜工」嘅短訊，遊行、舉旗、電視台訪問上鏡、晚上搞事以至衝擊警方，各司其職，仲有埋詳細「價目表」，點知睇真啲，WhatsApp聯絡號碼居然係東網報料熱線，是可忍孰不可忍！功夫茶喺度鄭重聲明，以正視聽，東方由始至終力撐和平表達意見，報道譴責暴力亂港行為不遺餘力，正義立場人盡皆知，別有用心人士肆意抹黑，唔單止係對本報嘅攻擊，更加係對廣大讀者嘅侮辱！



次次大型政治運動，次次有人散播謠言陰謀論，大家早就見怪不怪。早排有個大學法律學者，單憑「聽同事講」就話有人派錢請人去立法會生事，暗示對家派奸細攪局，簡直不負責任。講真，類似「都市傳說」雖然多如牛毛，但只要稍加推敲分析，好多都不攻自破。好似今次所謂「請人遊行搞事」嘅短訊咁，用個膝頭哥諗吓都知，就算有人想玩嘢都唔會留真電話，更何況除咗東網報料熱線外，另一個聯絡電話竟然係某立法會議員嘅地區辦事處，兩者大纜都扯唔埋，真係信佢一成，雙目失明，特別係參加遊行嗰班，如果咁都誤信誤傳，就唔好怪人話佢哋被煽動誤導嘞。



但唔理點都好，真的假不了，假的真不了，東方一向嫉惡如仇，眼裏糅不得沙子，最睇唔過眼黑白混淆，是非顛倒。歷年嚟東方同反中亂港勢力針鋒相對，引來唔少網上遊魂野鬼、魑魅魍魎攻擊誣衊，呢班宵小之輩嘅下場有目共睹，唔係喺本報刊登道歉啟事，就係要為誹謗言行賠償，永冇走雞。



可能有人以為網絡嘅嘢神不知鬼不覺，實情係網上行為總會留下痕迹，網民發表不實歪論，比喺現實生活中更容易追蹤到。再講吖，東方為討回公道，不惜工本，無懼艱辛，莫講話呢班鍵盤戰士無名小卒，即使係窮兇極惡嘅漢奸黎，甚至係遠隔重洋嘅台灣獨媒，一樣未驚過。犯東方者，雖隱必誅，雖惡必誅，雖遠必誅，就係咁解。



講到呢度，功夫茶不期然諗起魯迅曾經講過，當年庚子拳變謠傳洋鬼子挖中國人眼製藥，被中國人大開殺戒，點知之後造遙者又被指係洋鬼子奸細畀人打死，此所以「謠言世家的子弟，是以謠言殺人，也以謠言被殺。」生命冇Take2，博唔過㗎！



