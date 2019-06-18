神州觀察：毒品氾濫成禍患　加大打擊無退路

毒品之禍遍及全球，輕則毀掉一個家庭，重則會給整個國家帶來災難，這一點中國可謂感受至深。當年列強以堅船利炮轟開家門，並以鴉片貿易令滿清政府大量白銀外流，國庫空虛，工商停滯，萬千國人沉淪其中，「幾無可禦敵之兵」，幾乎亡國及被迫簽下喪權辱國的不平等條約。如今中國毒禍再度氾濫成災，若不想重蹈歷史覆轍，除了繼續加大禁毒力度，再無第二條路可走。



國家禁毒辦日前發布新一期毒品形勢報告，指在過去一年，全國禁毒部門深入推進各項打擊整治行動，積極完善堵源截流工作機制，有效遏制毒品的流入及傳播，並持續深化毒品預防宣傳，大力推進社區戒毒康復工程；同時務實開展禁毒國際合作，令國內毒品形勢呈現整體向好、持續改觀的變化。



在報告中，禁毒辦對於內地目前的吸毒人數亦清楚列明，指有二百四十多萬人；而在幾年前的首次毒品形勢報告中，當局給出的是二百九十多萬人，單從數字上看，的確起到了一定成效，但當年負責公布的官員自己亦承認，內地實際吸毒人數已超過一千四百萬，可見數字統計難以全面反映真實情況，禁毒形勢仍不容樂觀。



不可否認，當局近年在打擊毒品犯罪問題上下了不少工夫，各種專項行動絡繹不絕，且聲勢浩大，並屢屢破獲重大毒品走私販賣案件，抓獲的毒梟及涉毒人員不計其數；公安部部長等高官更到訪東南亞多國共商掃毒事宜，不斷加強國際合作，成績有目共睹。但正如本次報告所指，現時的毒品犯罪問題愈來愈呈多元化及複雜化趨勢，「金三角」、「金新月」等傳統境外毒品來源地近年種植面積雖有所減少，但輸往中國及全球的數量卻不減反增，國際販毒集團更嘗試開闢新疆邊境等新通道，加之一些美洲國家的毒販亦蠢蠢欲動，利用現代便捷的陸海空交通及互聯網作掩護，更令毒品無孔不入，打擊難度及成本皆大幅增加。



更無法迴避的是，內地近年雖加大反腐打貪力度，掃黃打非、掃黑除惡等專項鬥爭可謂一浪接一浪，然而層出不窮的保護傘、關係網往往又令禁毒工作事倍功半，乃至前功盡棄，反讓販毒行徑變本加厲，有恃無恐，各級公檢法部門乃至專責禁毒警員、禁毒大隊長亦悉數上陣，或為毒販提供方便，或與之稱兄道弟，通風報信，毒禍又豈有不猖獗之理。



由此更讓人聯想到本港的毒禍，近期雖然搗破一些大型毒品案，惟保護傘仍在，尤其在警方及律政司雙重包庇下令黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻成功棄保潛逃，至今仍未歸案，可見除毒禍必須先打掉背後的保護傘。



