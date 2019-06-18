世界視線：以總理求親密　特朗普謀疏遠

繼波蘭總統杜達獻上「特朗普堡」後，以色列總理內塔尼亞胡亦照辦煮碗，戈蘭高地一個尚未開闢的新城鎮命名為「特朗普高地」，回謝特朗普容許以方逆權侵佔，承認該戰略重地為其合法領土。



特朗普收到這份大禮後，白宮流出消息指以巴兩國方案的政治部分將推遲至十一月才出爐，據指是不希望方案淪為以色列大選的議題。三星期前，內氏組閣失敗，定於九月重啟大選。事實上，特朗普已多次為內氏的選情助攻，先是承認耶路撒冷為以國首都，將美國大使館遷往耶城，又撤走對巴人以億美元計的援助，但種種利好因素，都敵不過內氏自身的貪腐問題，其所屬的利庫德集團及右翼聯盟無法在國會取得大多數優勢，以致內氏無法組閣。既然往績證明打出戈蘭高地牌亦無助內氏催谷低迷的民望，特朗普當然要收起不發，免得反對派有機可乘。



內氏連任絕對有利美以關係繼續穩步發展，但反對派掌權的可能性亦不容忽視，一旦政黨輪替，特朗普對內氏的投資就成了他的負資產。以色列反對派對特氏的連串干政已頗有微言，政治倫理上，內氏現時不過是一個間選的看守總理，與英國的文翠珊不相伯仲，並沒有權力制訂深遠的國策，包括在戈蘭高地開闢新城鎮。內氏興高采烈地剪綵獻媚，實則有越矩之嫌。美國駐以大使日前列席內氏的內閣會議，也點起了反對派的怒火。



貪腐是內氏的原罪，其妻子日前承認濫用公款，被判罰款了事，貪污控罪卻獲得撤銷。內氏也自身難保，面臨欺詐和賄賂等起訴。為求脫身，除了爭取繼續執政，他也迫不及待獲得豁免起訴權。這種宵小之舉，踐踏人民尊嚴，無助吸納選票，特朗普看在眼裏，只能寄望他生生性性，嚴防以巴爭議添亂，同時盤算着九月後的善後方案。



內氏的政治前途，將左右以巴兩國方案。他曾提出逐步吞併約旦河西岸的猶太人屯墾區，美方卻極為曖昧，一邊稱以方有權這樣做，一邊強調華府未有看法，更質疑此舉會否炮製更多區內問題。如此看來，美方隨時可能棄車保帥。



