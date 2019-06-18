正論：城破必有因　毀牆自己人

堅持就是勝利，團結對抗歪理。修訂《逃犯條例》引起各界爭議，本報審時度勢，早在六月十日見報的正論，以標題十二字真言提醒特區政府及建制派等人，面對反對派來勢洶洶，以鋪天蓋地宣傳手段去抹黑修訂《逃犯條例》，建制派必須集合全體力量，團結一致，口徑統一，槍口對外，方有勝算。可是，政府忠言逆耳，建制派見勢忘義，最終修例落得慘淡收場。



建制派同床異夢、勾心鬥角，以往在選舉中時有所聞，須出動西環力量協調。例如去年三月立會補選兩名建制派候選人，便疑因政黨之間積怨影響拉票而各自落選，他們當中有不少是「忽然」愛國愛港，對特區毫無承擔，懶於開會，遇大事「甩轆」錯漏兼而有之，只懂邀功爭寵，大難臨頭便各自飛。



千丈之堤蟻穴潰，百尺之室隙煙焚。當年二十三條立法，因為一個行會成員田北俊倒戈，便全盤拉倒，記憶猶新。到了今日修訂逃犯例，田北俊仍不改其「反骨」作風，與其同樣是建制中人的胞弟田北辰，分別一唱一和，質疑修例理據，無異是在政府背後捅刀。政府宣布暫緩修例後，田北辰還沾沾自喜，自稱「盡晒能力」，不禁令人懷疑田氏棄建制投泛民。



要數建制派罪人，不得不提石禮謙。他身為《逃犯條例》法案委員會主席，不以大局為重，漠視香港整體利益，處處以商界角度為出發點，在五月中已經表示對於修例有保留。他此舉是代表商界向政府施壓，深怕被修例波及。結果政府讓步，調整法案，提高涉及引渡罪行刑期門檻至七年，避過內地很多商業罪行的最高刑期，消除商界疑慮，雖說是權宜之策，已惹來官商勾結的壞印象，大大影響市民對修例的觀感。



可嘆是以利始之輩，亦以利終，眼見修例惹來民憤及大規模遊行衝擊，石禮謙帶頭「跳船」，其任職董事的財團「撻訂」，放棄購入啟德價值百億元的「商業地王」，令到全城震驚，等於提早為修例敲響喪鐘。



像田氏兄弟、石禮謙般寡恩薄義，看風使𢃇之徒，建制陣營多的是，政府更想不到，行政會議內部亦出現重大分裂。6‧12暴動後，盛傳政府向反對派低頭，數名行會成員包括林正財、陳智思搶先提出暫緩修例，葉劉淑儀稱支持修例，是基於行會集體負責制，言下之意，暗示有人不跟大隊。行會一向是特區政府堅實的城牆，也露出隙縫，自亂陣腳，難怪敵人可以乘虛而入，一鼓作氣攻破城池。



團結就是力量，反對派今次展示前所未有的規模及合作，連不咬弦的本土派與泛民也摒棄分歧，同仇敵愾；反觀建制派如一盤散沙，自毀城牆，不消數個回合已經被徹底擊倒。毛澤東說過，團結是勝利的基本保證。港府今次輸得慘烈，必須痛定思痛，檢討過錯，首先要自我反省，整頓建制派，去蕪存菁，掃走爛石，丟棄破田，待恢復元氣，整合力量，便是修訂逃犯例捲土重來之時。



