林鄭跪低，暫緩修例，以為可以緩和矛盾，社會回到寧靜，自己還可以「為香港做工作」。然而反對派絕不會放過她，定要逼她撤回「修例」、逼其下台，而支持「修例」的建制派、愛國愛港力量也會對她極度失望，不信任她，看不起她，覺得她「冇用」，覺得這位來自港英培養的「高級公僕」在政治上果然十分可疑，會問她和反對派、漢奸洋奴、外部勢力到底是甚麼關係？為甚麼在這麼重大的問題上，在涉及美國瘋狂遏華、狂打貿易戰的關鍵時刻，突然轉軚，「閃了」中央，順從美國的壓力和要求，臨陣倒戈？



更可悲的是，朝廷還有苦難言，被人打臉還要裝作不知，還要說甚麼「支持、理解、尊重」林鄭的決定。今次中央可算是被反對派、外部勢力、林鄭月娥合力玩弄於股掌之中，回歸以來從未受此奇恥大辱！平息「佔中」、旺角暴亂以及「反港獨」以來的所謂「穩中向好」局面，一下子蕩然無存。



妖風惡浪，黑雲壓城，反對派在開香檳，外部勢力在開香檳；林鄭月娥斯人表面憔悴，心中是啥想法無人能知；朝廷嘛，唾面自乾！更重要的是，退此一步，香港失守，已被打開了「顏色革命」的突破口，更大的禍事和失控還在後面，所謂民心也會時時「西瓜靠大邊」。朝廷軟弱，是非不清，該堅持的不敢堅持，該強硬的不敢強硬，親痛仇快，導致反對派「民心大振」，原有支持者心灰意冷、離心離德，這樣的結果很快就會在未來選舉中顯現出來。



回歸二十二年，歷次重大政治戰役，朝廷、香江府衙、愛國愛港陣營沒有像今次戰役輸得這麼慘、這麼可笑、這麼窩囊的。此次戰役之敗，「前線總指揮」、「香江第一人」林鄭月娥起到了最直接的重大作用。人們不清楚，是她的政治背景、心態、理念有問題，故意求敗，曲線「助敵」？還是「好打得」虛有其名，稍遇壓力就膽也嚇破、腳也嚇軟？



不過，到現在林鄭月娥還「堅不辭職」，但她已是孤家寡人，孤寡過任何一位前任。「六十年中事，淒涼到蓋棺」，她是不是特首都已報廢也。