早在上世紀八十年代，鄧小平就提出了要防止香港成為反共、反華基地，沒想到一語成讖，如今的香港已經不僅僅是反共、反華基地，而且成為了美國遏制中國的政治棋子，不少香港人甚至甘願充當反華爛頭蟀，不是殖民地，更似殖民地。



君不見，美國部分政客日前重提「香港人權與民主法案」，要求華府根據每年認證香港的「自治」狀態，以決定是否維持香港的所謂「特殊待遇」。這根本就是以宗主國自居，將香港當成美國第五十一州，哪是中國的特別行政區。難怪有人說，香港的權力中心既不在中環，也不在西環，而是在花園道美國領事館。



明白這個道理，就知道為何那班洋奴漢奸動不動就跑到美國告洋狀。以前美國插手香港事務還能遵守一點外交道義，半遮半掩，如今索性由幕後走到前台，絲毫不加掩飾。尤其在修訂《逃犯條例》風波中，美國的干預更是赤裸裸，華府聯同外國政府共發表六十多次聲明，簡直到了明火執仗的地步，反觀中央政府的聲音若有若無，好像局外人似的，香港竟是誰家天下？



很明顯，這場政治風波既不是獨立事件，也不是偶然發生，而是美國遏華戰略的一部分，是反對派蓄謀已久的奪權行動。最不可思議的是，面對大是大非的原則問題，中央和港府不但沒有堅守立場，反而示人以弱，一跪再跪，導致洋奴漢奸愈來愈囂張，竟將遊行人數吹到二百萬。經此一役，港府還能實施有效管治嗎？中央全面管治權又從何說起？



此情可待成追憶，只是當時已惘然。回歸前英國以主權換治權的圖謀被鄧小平嚴詞拒絕，四年多前反對派發動佔領之亂也沒有達到目的，如今反而輕而易舉一一實現，「港人治港」徹底淪為「洋奴治港」，一切任由美國擺布，而中央政府卻無能為力，真是情何以堪！