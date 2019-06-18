一九九七年香港回歸，成為中華人民共和國特別行政區，在風風雨雨中過了廿二年。到了今年是二○一九年，依然還有人未接受現實，留戀殖民地，總是埋怨政府及仇視中央。最不幸是港英餘孽及「舊電池」仍然遍布社會各階層，有的不在其位，垂暮之年如「民主阿婆」陳方安生死心不息在搞亂香港，有的甚至是在政府架構潛伏，官職極高，所作所為似在破壞多過建設。



他們配合外國勢力走狗，尤以淫賤傳媒漢奸黎智英最戮力興風作浪，不斷唱衰香港，煽動多次大型示威衝擊，幾乎有遊行便在爛果報送海報及頭版大肆鼓吹，二十三條立法、國民教育、佔領行動到現在反修訂《逃犯條例》等大型反政府示威都有漢奸黎在幕後出手，有時甚至扮總指揮在指指點點。



這些亂臣賊子壞事幹盡，卻總是逍遙法外，很明顯是有司法保護傘在發功，黎智英等三十九名佔中搞手未被檢控，黎涉及刑恐東方報業集團記者案有圖有片證據確鑿，拖拉兩年亦是未檢控。不知來龍去脈的人，還以為怪力亂神，黎有妖法護體，「咁多人死唔見佢死」。其實世上無鬼，心中有鬼，化作牛鬼蛇神在作孽，為害蒼生。「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分。但管信邪修正外，何愁天地不知聞」，車公靈籤數年前早已預警，可嘆特區掌權者忠奸不分，致有鄭若驊之流都可委以律政司司長重任，造成香港法治浩劫。



人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏。漢奸黎等人的報應只是時辰未到。他們極力反對修逃犯例，便是害怕修訂通過後便是他們的「死期」。屠刀在項，寢食難安，現在暫緩修例他們當然不會罷休，一定要政府撤回法案才能安枕。



特區之所以淪落到今時今日，除了因為政府無能，施政不得人心，還有反中亂港勢力在作惡。這些妖魔鬼怪務必除之而後快，香港才有重光之日。