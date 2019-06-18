特首林鄭月娥繼宣布暫緩《逃犯條例》修訂後，前日晚上八時許，透過政府發言人發表聲明「向市民致歉」，然而要她下台問責的聲音未嘗稍歇，當下的林鄭已由「好打得」變成「好捱得」，究竟捱得幾耐，即是她的去留問題，便成為各方關注的重點。



可以這樣說，以林鄭月娥為首的特區政府已經分崩離析，作為行政長官，她亦陷入一個眾叛親離的困局。立法會的建制派有人贊成暫緩修例，也有堅持修例者認為被林鄭出賣。就連特區政府決策機構行政會議的成員，亦無法齊一步伐，同一口徑。行政會議召集人陳智思昨日表示，政府修訂《逃犯條例》，在溝通過程及協助市民認識議題上是完全失敗，相信對特首林鄭月娥是很大教訓。他說政府部署失策，令這麼多市民不滿，是出乎意料。陳智思認為，現在造成社會對立，相信特首非常有歉意及很內疚，未來會繼續向市民表達歉意。「特首作為政治人物，應該明白需要重複道歉，才能讓人看到她真誠的歉意。」至於被問到市民要求林鄭下台，陳智思說明白大家的憤怒，但期望市民再給予她一次機會，不要抹殺她過去兩年的工作。陳更指特首已表明沒有恢復二讀有關條例的時間表，加上立法年度即將完結，形容修例工作「已經玩完」。



至於另一位行會成員葉劉淑儀，一直力撐修例，對於政府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，形容是「畀人跣咗一鑊」。葉劉認為暫緩等同撤回，又相信在未來一年，政府已無政治能量重推這條極具爭議的草案。行政會議言人人殊，「行政長官會同行政會議」豈不名存實亡？



非建制派堅持「林鄭下台平民憤」，林鄭則堅持「繼續為市民服務」，不會辭職。有建制派人士認為，特首由中央任免，林鄭的去留並非她自己可以作主。運輸及房屋局前局長張炳良認為，今次政府似是要不顧一切通過修例，加深市民的陰謀論，擱置修例是應有之義，但他不認為換了另一個特首就可以立即解決問題。《人民日報》海外版則發表署名文章指出，「林鄭月娥上任行政長官兩年來，取得良好成績，中央政府對林鄭月娥及特區政府的工作給予充分肯定。中央堅定支持特區有關修例工作，相信經過特區政府努力工作和社會各界的理性討論，香港社會一定能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。」



看來，北京不會在這個時候讓林鄭下台，但是負責《逃犯條例》修訂的政策研擬、法律條文草擬的主要官員可以免責嗎？特別是知法玩法、徇私枉法的律政司司長鄭若驊，是不是應該立即下台呢？