正當中美貿易戰兵凶戰危之際，香港的洋奴漢奸又建一功，借撤回修訂《逃犯條例》煽動大批市民上街，製造亂局打殘港府倒逼中央。看來漢奸黎又可以獲得洋主子的狗餅打賞了，「搞事四人幫」連同其他反中亂港奴才又可以設宴慶功了。



香港之所以淪落至此，兩制幾近玩完，反中亂港集團搞搞震固然是罪魁禍首，但中央用人不察，同樣難辭其咎。自詡「好打得」的林鄭月娥錯估民情，低估反對派的破壞力，還戇居居同他們搞「大和解」，姑息養奸，縱虎遺患，現在終於自食惡果。作為修例第一推手的律政司司長鄭若驊懶政避事，既拒絕向法律界進行講解游說，就連立法會也鮮少現身，開五次會竟可缺席四次，更須第一個問責。要是換了一般商業機構，如此懶散、傲慢、混吉的廢柴主管，早就被人「搣柴」炒魷了，豈可繼續賴在高位不做事？



由此可見，港府養了大堆高薪低能甚至白𢭃人工的廢官，平時也文也武，動輒反白眼，擺出天下無敵的姿態，可惜一上戰場即腳軟，縮得就縮，卸得就卸。他們做官只為名利，根本無心服務市民以至報效國家，甚至往往是黃皮白心的帶路黨，骨子裏跟洋奴漢奸沆瀣一氣，壓根兒不把中央放在眼內。鄭若驊本身已經帶病上崗，醜聞纏身，今次的修例戰更恍如隱形，律政司淪為「避政司」，怪不得港府輸得一敗塗地。



領導人說過，「為官避事平生恥」，事實證明，港府的政治任命高官個個都是避事廢官，面對窮兇極惡的外部勢力，完全無招架之力，怎麼可能不節節敗退、潰不成軍？林鄭政府的管治已完全失效，日後所有施政都被反對派牽着鼻子走，別說二十三條立法不用再提，就連《國歌法》立法也是困難重重。中央不可能坐視不理，現在就是出手收拾殘局的時候，而清除瘀血，掃走廢官，更是破釜沉舟的第一步。