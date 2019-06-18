這兩星期人們聚頭，少不免會談及修訂《逃犯條例》，有已畢業的學生跟我見面，也問：「老師，很多人都說如果有一天新例通過了，會人人自危，您也有這種憂慮嗎？」我答：「完全沒有，慢說老師半輩子清白，就算內地真有甚麼奇怪罪名，可以輕易羅織於人，我也絲毫不懼，不怕是因為我懂得邏輯思考，所以能安然坦然。」



筆者常說近年很多人判斷力弱，不懂棋盤式思維，容易想錯的人，自然就容易做錯，社會亂象便由此而生，這是難得的機會可為小伙子們上一課，所以就慢慢作分析。我說：假設老師就是第一個被執法部門引渡到內地受審的人，正因為是第一個，香港甚至世界傳媒都會緊盯着這宗個案，既然受到高度關注，過程反而會比一般案件更公平、公開。假如一旦出現冤案，讓輿論嘩然，那麼往後內地再想引渡第二個、第三個犯人就會十分困難，說不定世界人權組織都會發聲干預。



你或許說，內地不會管香港人反對不反對的，他們要的人，一定會用盡方法逼迫香港特首和法庭放行。你如果這樣想，就是只將眼光盯在香港這一個小點上，而不懂用棋盤式思維綜觀全局了。



難道內地想引渡的逃犯全都在香港嗎？不是的，有的在加拿大，有的在新西蘭以至其他地方。如果在香港引渡的逃犯出現很多冤假錯案，世界上不少跟中國簽有引渡協議的國家就會卻步，他們的法庭便會否決接下來中國所有的引渡申請，你認為北京能做這樣的蠢事嗎？



中國尚未鬧出引渡受審冤獄酷刑風波，當年想從加拿大將遠華集團案的主謀賴昌星引渡回國，也得幾經波折，費了七年時間；近日，想將一個在中國犯案後逃往新西蘭的南韓人引渡回華，該國上訴法庭也否決了這個申請。你說中國司法機關真敢任意引渡犯人嗎？有頭腦的人只要想想便知。