林鄭月娥已由「好打得」變成「好跪得」，雖然政府「跪低」暫緩修訂《逃犯條例》，反對派依然咬住唔放，要求政府撤回修例。日前的「黑衣遊行」，沿途響徹的口號就是「林鄭下台」！一向自命非凡、「官到無求膽自大」、自信天堂已預留個位畀佢嘅林鄭，此刻面對滿街怒民，也不得不「放下身段」，收起一向的高傲和自以為是，透過新聞稿道歉！



早前，林鄭承認部分議員希望她下台，她回應稱「自己未必有這個政治能量」去改善現狀，「真的沒有甚麼可以解決的方法」。看來，好嘅唔靈醜嘅靈，向來剛愎自用的林鄭，今趟果然「一語成讖」，想「賣身」給香港大可不必，回到林先生身旁享受天倫之樂才是硬道理！「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」，是的，權力如春藥，往往使人喪失理智，一朝得志的亢奮，要剎那間放棄，又有幾多人做得到！



正如台灣學者楊照指出，理解政治的前提就是「做一個正直的人」。在現代民主、複雜的社會裏，要做一個正直的人，愈來愈不容易。「我們每個人每天都活在交錯的權力和利益的作用中，權力與利益隨時進行着互動交換，環繞着我們甚至利用我們，我們無法擺脫這些權與利，回到過去的單純環境中，用簡單的原則過活。」旨哉斯言！



大家都睇到，林鄭在記者會先後七次被問到，她和問責團隊會否就修逃犯例引發的社會亂局下台。記者朋友不過是「以子之矛，攻子之盾」而已，鬼叫佢過分自信，在參選特首時的辯論說過「如果香港主流意見令我無法再擔任行政長官就會辭職」，家陣滿街怒民，其「預言」都到眼前了！可是林鄭卻顧左右而言他，連一句「辭職？或者考慮吓」都唔敢答，只一味重申做了近四十年公僕、熱愛香港、獲北京信任等廢話！經此一役，政府已成跛腳鴨，根本無力帶領香港向前行！中央「尊重」，林鄭自己也要「識趣」。