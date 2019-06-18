民陣周日再發起反修訂《逃犯條例》遊行，遊行隊伍中滲入「港獨」分子，公然高舉「香港獨立」旗幟，有支持港獨的學生鼓吹其他示威者「佔鐘」，「香港獨立聯盟」更煽動搶警員武器。



有報章指，周日入夜在「佔鐘」期間網上瘋傳一張圖片，稱政府必須答應六個要求，包括撤回修例、收回「暴動罪」、釋放所有因為此事的被捕者及賠償、交出行使暴力的警員名單等，否則不排除就地成立「臨時政府」，在廣場定架構，回收香港管治權；另有港獨分子在網上表示：「強烈要求一人一票選毛孟靜做特首，楊岳橋做律政司，岑子杰做政務司，長毛做財政司！香港先有得救！」



一張圖片，洩露反修例的天機，揭開了「港版顏色革命」的真面目，外國勢力和反對派反修例是假，奪取香港管治權是真。據報道，港府評估示威狀況，認為反政府的規模及程度，已超越了修訂《逃犯條例》本身的問題，整個行動極具組織性，加上這起事件有外部力量涉入，已是一場「顏色革命」，目的是衝着香港政府的管治，利用今次事件搞亂香港，甚至推動港獨。



絕大部分遊行的市民以和平理性方式表達意見值得尊重，但是有一小部分人別有用心，以暴力衝擊挑釁警方，引發仇警情緒，更有人企圖騎劫所有遊行人士搞港獨，司馬昭之心路人皆見。香港的地緣政治角色，決定了美國必然在中國最國際化和發達的城市製造破壞以至奪取治權，完成「港版顏色革命」。



筆者相信絕大多數遊行人士及香港市民都不會支持港獨。綜觀發生「顏色革命」的一些地方，鮮明特點就是國家分裂、政權崩潰、政局混亂、社會動盪、經濟衰退、民生凋敝、腐敗叢生、恐怖勢力猖獗。一張圖片，已經露出了搞「港版顏色革命」的狐狸尾巴，港人必須高度警惕。