美國總統特朗普治下的白宮，人事更迭非常頻繁，最新例子是白宮發言人桑德斯。桑氏深受特朗普喜愛，也是少數協助特氏二○一六年競選總統而現在還在白宮擔任要職的心腹。



桑德斯被視為特朗普最親密戰友之一，特氏在社交網站發文，形容桑德斯「非常特別，有着非凡天賦」，希望對方將來競選阿肯色州州長（桑德斯的父親乃阿州政要哈克比，曾參加○八年和一二年共和黨總統初選）。



特朗普把真人騷時代「你被炒魷了」的「金句」帶進白宮，被他怒斥修理乃至掃地出門的下屬不計其數，能跟他「善始善終」的卻不約而同多是女性。另一位能跟特氏和平分手的，是前駐聯合國大使黑莉，她跟桑德斯一樣，臨走時獲得跟特氏一起會見傳媒的「待遇」。



特氏身邊有多位具影響力的女性，「第一千金」伊萬卡的影響力毋庸多贅，而在他身邊處理對外公關事宜的，則有「三朵金花」，包括桑德斯、前白宮通訊總監希克斯，以及總統顧問康韋。如今桑德斯離職，希克斯又因在眾議院就總統通俄案作供時說謊而辭職，碩果僅存的康韋日子也並不好過，聯邦調查機構「特別檢察官辦公室」日前去信要求特朗普炒掉康韋，原因是後者違反規定，經常以官方身份詆毀民主黨的總統參選人。



一如所有宮廷劇中的皇帝寵妃，據聞「三朵金花」之間的關係不過爾爾，例如希克斯就對康韋和桑德斯不以為然。而希克斯雖然離開白宮，但經常以「匿名消息人士」身份，放話抹黑康、桑二人。



當然，撇開這些「宮廷」八卦不論，做特朗普的公關，本身就不是一件輕鬆的差事。「擋子彈」不力，下場固然跟希克斯一樣，而總統的公眾形象太差──最低限度爭議性太大，惡之者欲其死，為他做事往往要「帶埋阿媽返工」。桑德斯跟家人就曾被餐廳拒絕招待，亦曾在街上被民眾比中指辱罵；替特氏推銷「零容忍」移民政策的國土安全部前部長尼爾森，也有類似經驗，這在特朗普年代之前，無疑是不可想像的。



更重要的是，特朗普「乾綱獨斷」，把權力緊緊捏在自己手裏，公關的角色本來就十分有限。桑德斯對上一次舉辦白宮記者會，已是三個多月前的事。事實上，記者要知道白宮最新政策走向，瀏覽總統的社交網站即可。隨着資訊科技日新月異，善用社交媒體不僅無可厚非，更是大勢所趨。問題是，不管發布訊息的載體為何，一般來說都是由總統身邊的人代為操辦，可是特氏的Twitter卻不，單看內裏充斥的拼寫以至事實錯誤，就知道必然出於特朗普本人手筆。



也是由於總統把公關大員的活都自個兒攬了，公關們不僅無法起「宣導政令」的作用，有時連總統下一步的行止也不能掌握。最經典例子是特朗普早前國事訪問英國，白宮公關團隊在媒體吹風會上，竟然連總統會否會見約翰遜等英國極右政治人物，以至特氏為何打破慣例帶上成年子女隨行，都是一問三不知。有論者建議特朗普切勿再浪費公帑，尋找桑德斯的繼任人，並非全然開玩笑。