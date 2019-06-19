世界視線：特朗普民調食塵　拚連任有何妙招

力拚連任的美國總統特朗普落筆打三更。當地媒體獲得據稱是特朗普競選團隊三月進行的內部民調，顯示特氏在十一個關鍵州份，支持度落後於民主黨出線呼聲最高的前副總統拜登，其中在威斯康辛、賓夕凡尼亞以及密歇根，更以雙位數大幅落後於拜登。



對於今次洩密，特朗普氣急敗壞，幾乎立即怒炒負責民調五間公司的其中三間。事實上，連被稱為「特朗普御用電視台」的霍士，民調結果同樣慘不忍睹。特氏不僅鬥不過拜登，連桑德斯、沃倫甚至年輕出櫃市長布蒂吉格也不如。



事實上，對於特氏來說，壞消息遠不止此，同樣是霍士電視台所作民調，認為關稅措施能「幫助美國經濟」的受訪者僅三成三，認為會損害美國經濟者卻多達四成五；另有近八成受訪者擔心關稅導致物價上漲，影響家庭生活質素。民眾怨聲載道之餘，企業亦對曠日持久的貿易戰愈來愈不耐煩。最新向特氏開火的是著名運動品牌New Balance，該公司一名副總裁日前指最新一輪對華關稅危及該公司整體財務健康，並限制其在美國工廠維持生產以及再投資的能力。競選季節臨近，正是選民檢驗特氏「用美國貨、僱美國人」的政治期票，大企業於此時此刻威脅撤資，那還了得？



世事就是這樣弔詭。三年前特朗普作為政治菜鳥參選，全世界根本沒人看好他，但他硬是能一步一腳印，創造入主白宮的奇迹。特朗普當選後打破歷任總統慣例，位子未坐暖就表示有意多幹四年，選舉式造勢集會不斷，甚至連口號「讓美國繼續強大」都想起了，如今的特朗普要人有人，要錢有錢（一六年大選幾乎由特氏獨力承擔經費），偏偏就沒了民望。或許這是特氏能力見底，選民由「好奇」變「失望」的必然結果。



特朗普能否再次「逆轉勝」，言之尚早，但可以肯定的是，特氏跟尼克遜一樣，從來不會半途而廢（Quitter），甚至比對方更無賴更沒有底線，為求連任會用多少「奧步」；一旦敗選會否「賴死」，全世界正擔憂地注視着。