正論：兩制潰不成軍　一國引火燒身

「天子懦弱奸邪起，氣色凋零盜賊狂。看到兩京遭難處，鐵人無淚也悽惶。」香港現在的亂局，跟東漢末年天下大亂可謂驚人地相似。繼暫緩修訂《逃犯條例》後，特首林鄭月娥昨日憔悴現身向全港市民道歉，推翻暴動定性，一跪再跪，猶如喪家之犬，但反對派依然不收貨，依然拚命往死裏打。面對群魔亂舞，兩制潰不成軍，中央再不出手收拾殘局，兩制勢必失救，一國勢必陪葬！



經過反對派連日精心部署的總動員、大反撲，港府已被打得奄奄一息，儘管林鄭一再強調真誠道歉，承認要為推行修例的不足負很大責任，又承諾未來不能解決紛爭便不重啟修例，希望社會盡快回復平靜，但反對派並不賣帳，反而得寸進尺，提出的條件愈來愈多，愈來愈辣。不僅要撤回修例，更要撤銷示威者控罪、追究警隊責任、全面收回「612暴動」定性和林鄭下台等，政客甚至劃下死線，威脅港府今日若不全盤接受所有條件，就會動員罷工、罷課、罷市，甚至佔領立法會、包圍禮賓府、武力抗爭，這儼然就是造反、政變，「直搗太平山」，無法無天。



陰風怒號，敵軍壓城，港府不是齊心抗敵，而是一味推卸責任，「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」在今日又再上演。繼港府否認為暴動定性後，警務處處長亦來個大褪軚，支支吾吾地否認將整場示威定性為暴動，強調只有五名被捕人士涉及暴動相關罪行，言下之意，大部分違法示威者都會被輕輕放過。至於修例第一推手律政司司長鄭若驊一直隱形，淪為不折不扣的「避政司」，彷彿事不關己一般，更是咄咄怪事。港府一退再退，法治一潰再潰，港府還怎麼可能維持管治？人們還怎麼可能對法律敬畏？連法治核心價值都不保，香港還剩下甚麼？



無可否認，在群情洶湧之下，「一哥」不能不走上前台為港府撲火，但警方自打嘴巴，表現軟弱，這樣的先例一開，不但打擊士氣，更是自廢武功，後患無窮。試想想，要是反對派再次煽動群眾暴力衝擊，前線警員到底是守是擋，是反擊還是撒手不管？反中亂港傳媒一面倒抹黑，警方只要稍用武力就會被扣上「屠城」、「血腥鎮壓」的帽子，空有精良武器一樣動彈不得，加上港府不撐，又有「七警」和前警司朱經緯的覆轍在前，誰還願意為這個窩囊政府擋在前頭？古人說，「夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭」，一旦連警方都一洩如注，棄械投降，香港成為反對派和外部勢力的天下，兩制就可以正式宣告壽終正寢了。



所見既可駭，所聞良可悲。港府落得十面埋伏、四面楚歌的地步，既有反對派搞風搞雨的外因，更有建制派見風使舵的內因。在反對派瘋狂攪局下，「616遊行」號稱有二百萬人上街，終於令建制陣營內的「動搖派」、「投機派」、「投降派」徹底現形。連日來，行會成員各行其是，「爭出鏡、亂說話、出風頭」，集體負責制和集體保密制形同虛設，政治倫理蕩然無存；立法會內的建制派亦是一路貨色，離心離德，一盤散沙，有些人的口脗甚至跟反對派沒有分別。所謂堡壘最容易從內部攻破，連建制派都各懷鬼胎，特首成為名副其實的孤家寡人，港府除了兵敗如山倒，還有第二個結局嗎？



正如我們多次指出，今次的反修例風波，絕對不是單純的港府管治問題，背後是中美角力，是外部勢力急欲置中國於死地的狼子野心。貿易戰是個開始，繼而是新冷戰，外部勢力要徹底摧毀中國整個發展戰略和發展模式，不容中國崛起，其中一個手段就是改變中國的體制，透過「顏色革命」推翻中國的政權。由阿拉伯之春到茉莉花革命，無一不是遵循此一模式，前蘇聯解體更是經典例子。香港作為中美決戰前沿陣地、外國反華勢力的橋頭堡，洋奴漢奸要多少有多少，正是撬動中國政治體制的最佳突破口。



可以毫不誇張地說，現在的亂象僅僅是個開端，更要命的手段必定陸續有來，而且會來得更急、更快、更狠。君不見，台灣民進黨已不斷消費今次的反修例風暴為自己增加政治籌碼，香港的反對派政客甚至寫信給日本政府要求他們加入圍堵，而美國總統特朗普為謀求連任，勢必卯足勁打壓中國以討好右翼集團。各方勢力虎視眈眈，亦步亦趨，一旦港獨、台獨、疆獨、藏獨、蒙獨在這個時候發難，五獨合流，別說香港這一制玩完，甚至連澳門那一制都危如累卵，一國勢必引火燒身，被外部勢力全面攻陷。



目前，香港的政治氣氛與三十年前春夏之交的政治風波有許多相似之處，當年北京學生運動久拖不決，外部勢力上下其手，中央錯失收拾亂局的最佳時機，最終以流血悲劇收場，成為中國人不能說的痛，也成為執政者揮之不去的陰影。如今反中亂港集團同樣利用年輕人的血氣方剛、激情衝動，把他們推向前台，欲搞死香港，脅迫中央。很明顯，一國兩制已被逼到懸崖邊緣，所有人都被綁上戰車，退一步粉身碎骨。



面對這場空前的政治危機，這些年來瓦解佔中、平息旺角暴亂以及反港獨的「穩中向好」勢頭已遭徹底打垮，反對派不止扳回一仗，直情佔盡上風，要他們這個時候收手無異於緣木求魚，他們必定乘勝追擊，直搗太平山。號稱大國崛起、近年頻頻「騷肌肉」的中央政府，如果任由外部勢力將香港剝皮生劏，坐視不理，別說「中國夢」破滅，國將不國、家不成家才是最不堪設想。一失足成千古恨，如果反對派下次號召示威者包圍港府搞香港獨立，中央如何自處？如何向全國十四億人民交代？



中華民族已到了最危險的時候，中央只有下定決心，果斷出手，除惡務盡，才有大破大立的希望。一味猶豫不決，拖拖拉拉，對外部勢力示之以弱，「其亡也忽焉」勢將一語成讖。尤其是年底就是區議會選舉，明年更有立法會選舉，這兩大戰役絕對不容再失。一國兩制何去何從，全港七百萬人看着，全國十四億人民看着，全世界幾十億雙眼球也在看着！