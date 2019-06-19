功夫茶：排名停滯不前　百年學府堪憂

「大學者，研究高深學問者也。」呢句說話係著名教育家蔡元培，一九一七年喺北京大學開學典禮就職演講嘅名句。查實，功夫茶又唔覺得有乜咁特別，大學唔係做學問、研究學術、發表論文嘅機構，唔通係嬉笑遊戲人生嘅樂園咩？大學，簡單講句，就係培養商界精英、高官棟樑，好為社會、國家作出貢獻嘅地方。



睇怕冇父母不以子女能入讀一流大學而驕傲。以前話畀親朋戚友知，「我個仔入咗港大嘞」，不必指明係醫學院抑或法律系，人生都已經霞光耀彩，一家人都為之充滿活力同希望。昔日嘅香港大學，係歷史最悠久嘅高等學府，歷年培育英才難以一一去數清楚，名人輩出更係不在話下，孫中山先生、文學大家張愛玲也名列其中。



不過，呢所「百年老店」近年唔再係「研究高深學問」嘅地方，反而係搞風搞雨、成為「播獨」嘅重鎮，優美校園連一張寧靜書桌都放唔下，難怪近年喺世界大學排名或亞太大學排名榜毫無長進，甚至畀其他本地大學迎頭趕上，都咪話唔閉翳吖！



呢，有國際高等教育資訊機構公布最新嘅世界大學排名，唔使問阿貴都知，港大梗係又輸畀競爭對手新加坡一條街喇，今年排名係就係同往年一樣，仍舊排名全球第二十五位，表面睇嚟不進不退，合乎「中庸之道」，殊不知「學如逆水行舟，不進則退」先係真理。好似星洲兩間大學：南洋理工學院同埋新加坡國立大學並列世界第十一位，而本港科大、中大、城大、理大、浸大、嶺大嘅排名都有所提升，尤其係理大同浸大，分別勁升十五位同十六位，港大簡直相形見絀。



港大歷史最悠久，向來資源最充足，研究撥款有增無減，偏偏國際排名毫無寸進，真係豈有此理。排名機構話喎，本港大學喺學生「就業能力指標上出現警號」，認真可圈可點。阿哥，「學術聲譽、僱主評價、論文引用比率」等範疇評分不如人都算嘞，講到「就業能力」出現警號，即係「搵工有困難」？



喂，堂堂天子門生噃，並非勞福局局長羅致光口中「六十歲只係中年」嘅申領綜援者喎，有乜理由大學生搵工，會搞到好似膀胱生石排尿窒吓窒吓咁樣衰㗎？



鬼咩，百年港大出咗個人稱「戴妖」嘅戴耀廷，披住「法律學者」外衣喺校園播獨，知法犯法，誤人子弟，港大竟然姑息養奸，又由得佢噃。一句到尾，大學政治化等於自掘墳墓，大學生唔喺校園研究學問，淨係掛住瞓街，百年學府又點會有運行吖！